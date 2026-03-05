Última Página de Honra

uma parceria com o Jornal Expresso
05/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça brilhou na tarde da entrega dos prémios Personalidade do Ano que O MIRANTE organizou no passado dia 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém. A foto ilustra um dos momentos da actuação do grupo, perante uma plateia que mais uma vez encheu o Convento. Ainda esta semana publicaremos um vídeo da actuação do Rancho no sítio online de O MIRANTE. Os convidados, como vem sendo hábito, chegam de todos os concelhos da região. Na foto Maria João Serras, empresária de Mação, que já foi uma das premiadas do Galardão Empresa do Ano, acompanhada pela mãe, pela companheira e por Rufina Costa, directora do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.

