Fernando Ferreira e Vasco Cunha; Cláudia Simões e Mário Ribeiro

12/03/2026

Última Página de Honra | 12-03-2026 07:00

Fernando Ferreira, Administrador Executivo da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, tem um longo percurso como administrador, advogado e gestor de empresas, tendo sido também Vice-Presidente e Presidente Interino da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. Graças à sua forma de ser, tem feito amigos em todo o lado, e não admira que se sinta em casa onde quer que vá. Foi isso que aconteceu quando, em representação de empresa, esteve em Santarém, na entrega os Prémios Personalidade do Ano, de O MIRANTE. Os reencontros foram vários e um deles foi com Vasco Cunha, Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, ex-deputado, e Responsável do Agronegócio e Gestor de Fundos Europeus do BCP. E para nós é um sempre uma honra fotografar amigos assim.

A nova Administradora do Hospital CUF Santarém, Cláudia Simões, esteve na cerimónia de entrega os Prémios Personalidade do Ano, de O MIRANTE, acompanhada pelo Director daquela unidade, Mário Ribeiro. O Hospital CUF Santarém ganhou a confiança da população, graças à competência dos seus mais de seiscentos profissionais e à qualidade dos meios técnicos de que dispõe, mas um elemento fundamental do seu sucesso tem sido também a disponibilidade e a simpatia de todos e de quem o dirige. Foi assim com o Administrador Pedro Bastos e já está a ser assim com Cláudia Simões. E é isso que humaniza os números que referem mais de um milhão de consultas, 500 mil exames, 150 mil episódios de Atendimento Permanente, 50 mil internamentos e 30 mil cirurgias, ao longo dos seus dez anos de existência.

