Fernando Ferreira e Vasco Cunha; Cláudia Simões e Mário Ribeiro Fernando Ferreira, Vasco Cunha, Mário Ribeiro e Cláudia Simões partilhe no Facebook Fernando Ferreira, Administrador Executivo da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, tem um longo percurso como administrador, advogado e gestor de empresas, tendo sido também Vice-Presidente e Presidente Interino da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. Vasco Cunha, Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, ex-deputado, e Responsável do Agronegócio e Gestor de Fundos Europeus do BCP. A nova Administradora do Hospital CUF Santarém, Cláudia Simões, esteve na cerimónia de entrega os Prémios Personalidade do Ano, de O MIRANTE, acompanhada pelo Director daquela unidade, Mário Ribeiro.

Fernando Ferreira, Administrador Executivo da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, tem um longo percurso como administrador, advogado e gestor de empresas, tendo sido também Vice-Presidente e Presidente Interino da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. Graças à sua forma de ser, tem feito amigos em todo o lado, e não admira que se sinta em casa onde quer que vá. Foi isso que aconteceu quando, em representação de empresa, esteve em Santarém, na entrega os Prémios Personalidade do Ano, de O MIRANTE. Os reencontros foram vários e um deles foi com Vasco Cunha, Presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, ex-deputado, e Responsável do Agronegócio e Gestor de Fundos Europeus do BCP. E para nós é um sempre uma honra fotografar amigos assim.