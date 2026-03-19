António Cordeiro e Adriano Santos partilhe no Facebook Foi, há quase trinta e seis anos, que António Cordeiro, cuja única experiência com funerais, era de os ver passar, comprou a Agência Funerária Hélder Vacas, em Santarém. Há artistas que, antes de serem famosos, trabalharam a lavar pratos num restaurante. Um deles é Adriano Santos, natural de Castro d’Aire e residente em Vialonga, que não canta na televisão nem trabalhou em Hollywood, mas que sabe tudo da arte de fazer pizzas e de grelhar frangos.

Foi, há quase trinta e seis anos, que António Cordeiro, cuja única experiência com funerais, era de os ver passar, comprou a Agência Funerária Hélder Vacas, em Santarém. Irrequieto, a nível pessoal e profissional, tinha trabalhado numa firma de automóveis, tinha sido agricultor e cumprira o serviço militar em Moçambique, sem nunca ter dado um tiro. Começou a actividade de agente funerário com um sócio, mas ao fim de dois anos era o proprietário. Aprendeu com o antigo dono da funerária, que considera ter sido um Mestre, e tornou-se ele mesmo Mestre dos filhos, Nuno e David, que agora gerem a empresa e que, graças à sua competência, lhe deram a tranquilidade pela qual trabalhou toda a vida.