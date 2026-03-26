António Carlos Calhau e Diana Vicente partilhe no Facebook António Carlos Calhau é de Constância porque já ali viveu mais tempo do que na sua terra natal, que é Fronteira, no Alto Alentejo. Há dois anos, numa entrevista a O MIRANTE, Diana Vicente, da imobiliária Qualidomus, no Entroncamento, fez uma declaração de amor à sua actividade, que é cada vez mais rara, nestes tempos de mercantilismo.

António Carlos Calhau é de Constância porque já ali viveu mais tempo do que na sua terra natal, que é Fronteira, no Alto Alentejo. Nasceu a 8 de Maio de 1945, dia em que terminou a II Guerra Mundial, e todos os anos celebra o aniversário no Dia da Vitória. Por feitio e não por razões históricas, sempre foi um homem de paz. Quem o conhece e se lembra dele, pode testemunhar a sua contagiante boa disposição, e a sua ligação à comunidade. Foi dos primeiros a receber com entusiasmo a decisão de enfeitar as ruas com flores na altura das festas. E foi dos primeiros a juntar-se a amigos para fazer uma tasquinha quando elas foram implementadas. A famosa Tasquinha dos Chaparros. Em 2013 falou connosco para um trabalho sobre as festas. Relembramo-lo agora, na Última Página de Honra, porque amigos assim, não se esquecem.