Pedro Silva e Luísa António
Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Um sorriso bonito, aberto, franco e generoso, como o de Luísa António, é um bálsamo.
Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Uma empresa familiar cuja gestão é assegurada por si, pela mãe, Eugénia Silva, e pela irmã, Rita Silva. Casado e pai de duas filhas, a sua ideia de felicidade está associada à estabilidade familiar. Diz que sem uma família próxima, estável, e onde haja amor, não há felicidade. Acrescenta que o todo se completa com realização e estabilidade profissional. Pelas funções que exerce sabe que, ao contrário do que acontecia há vinte anos, as pessoas com quem trabalha querem, tal como ele, estar mais presentes nas suas vidas familiares. E o que ele mais deseja, genuinamente, é que os outros também sejam felizes.
Um sorriso bonito, aberto, franco e generoso, como o de Luísa António, é um bálsamo. E quando a ele estão associados valores de honestidade, solidariedade e humanismo, os dias são todos de Primavera e esperança. As nuvens negras não deixam de existir, mas são momentaneamente afastadas para longe, pela energia daquele radioso sol. Quem conhece a administradora da Status Galaxy, empresa de construção civil que fundou com o irmão, em Aveiras de Cima, e que dá continuidade à actividade iniciada pelo pai, sabe bem que se trata de alguém de fortes convicções e com capacidade para contagiar espíritos francos e abertos como ela. Estudou em regime pós-laboral. Trabalhou para outras empresas antes de fundar a sua. Fazem-nos muita falta mais pessoas assim.