Pedro Silva e Luísa António partilhe no Facebook Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Um sorriso bonito, aberto, franco e generoso, como o de Luísa António, é um bálsamo.

Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Uma empresa familiar cuja gestão é assegurada por si, pela mãe, Eugénia Silva, e pela irmã, Rita Silva. Casado e pai de duas filhas, a sua ideia de felicidade está associada à estabilidade familiar. Diz que sem uma família próxima, estável, e onde haja amor, não há felicidade. Acrescenta que o todo se completa com realização e estabilidade profissional. Pelas funções que exerce sabe que, ao contrário do que acontecia há vinte anos, as pessoas com quem trabalha querem, tal como ele, estar mais presentes nas suas vidas familiares. E o que ele mais deseja, genuinamente, é que os outros também sejam felizes.