uma parceria com o Jornal Expresso
09/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Última Página de Honra | 09-04-2026 07:00

Pedro Silva e Luísa António

Pedro Silva e Luísa António
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Um sorriso bonito, aberto, franco e generoso, como o de Luísa António, é um bálsamo.

Pedro Silva tem a mesma idade da empresa Silvaluz, com sede em Torres Novas, fundada por seu pai, António Silva, já falecido. Uma empresa familiar cuja gestão é assegurada por si, pela mãe, Eugénia Silva, e pela irmã, Rita Silva. Casado e pai de duas filhas, a sua ideia de felicidade está associada à estabilidade familiar. Diz que sem uma família próxima, estável, e onde haja amor, não há felicidade. Acrescenta que o todo se completa com realização e estabilidade profissional. Pelas funções que exerce sabe que, ao contrário do que acontecia há vinte anos, as pessoas com quem trabalha querem, tal como ele, estar mais presentes nas suas vidas familiares. E o que ele mais deseja, genuinamente, é que os outros também sejam felizes.

Um sorriso bonito, aberto, franco e generoso, como o de Luísa António, é um bálsamo. E quando a ele estão associados valores de honestidade, solidariedade e humanismo, os dias são todos de Primavera e esperança. As nuvens negras não deixam de existir, mas são momentaneamente afastadas para longe, pela energia daquele radioso sol. Quem conhece a administradora da Status Galaxy, empresa de construção civil que fundou com o irmão, em Aveiras de Cima, e que dá continuidade à actividade iniciada pelo pai, sabe bem que se trata de alguém de fortes convicções e com capacidade para contagiar espíritos francos e abertos como ela. Estudou em regime pós-laboral. Trabalhou para outras empresas antes de fundar a sua. Fazem-nos muita falta mais pessoas assim.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região