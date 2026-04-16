Diamantino Duarte e Casimiro Ramos partilhe no Facebook Diamantino Duarte nasceu em Tremes Santarém, no dia de Natal de 1956 e a 3 de Outubro de 1966, ainda menino, começou a trabalhar na Farmácia do Senhor Costa. Casimiro Ramos mostra capacidade de encaixe, mesmo quando as críticas são injustas. E se isso não acontece, o seu semblante não o deixa transparecer.

Diamantino Duarte nasceu em Tremês Santarém, no dia de Natal de 1956 e a 3 de Outubro de 1966, ainda menino, começou a trabalhar na Farmácia do Senhor Costa. Foi a seguir a ter feito a quarta classe. Tinha 9 anos e para chegar ao balcão subia para cima de um caixote. Aos 16, alistou-se na Marinha de Guerra, onde se especializou em criptografia. Viajou, fez missões no âmbito da NATO e voltou à vida civil. Foi ajudante de farmácia, administrador de empresas, autarca, dirigente associativo, sempre com mérito e distinção, mas onde mais se destacou e destaca, é como ser humano. Não foi Santo, mas há legiões de pessoas que podem testemunhar o bem que foi semeando por onde tem passado. Como acontece em casos assim, se alguém tem razão de queixa dele, principalmente pelas ausências, é com certeza a família.