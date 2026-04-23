Manuel Sardinha e Celeste Rodrigues partilhe no Facebook Um Contabilista Certificado pode ter alguma propensão para referir números e percentagens, e é isso que faz Manuel Sardinha, sócio-gerente da MTA - Gestão de empresas, empresa de contabilidade, sediada no Cartaxo. Celeste Rodrigues é de um tempo em que valia mais a dedicação e a experiência prática, do que um diploma.

Um Contabilista Certificado pode ter alguma propensão para referir números e percentagens, e é isso que faz Manuel Sardinha, sócio-gerente da MTA - Gestão de empresas, empresa de contabilidade, sediada no Cartaxo. Mas, na contabilidade da vida, faz outras contas e diz, frequentemente, que não veio ao mundo para ser rico, mas para ser feliz. Entrou para um gabinete de contabilidade aos quinze anos, começou a namorar no ano seguinte e viveu sempre no Cartaxo, onde fundou a sua empresa e onde o filho Tiago lhe vai sucedendo. Sabe fazer contas sem máquina calculadora, tem saudades do tempo em que ia à biblioteca requisitar seis livros para ler em quinze dias e aprendeu a dar mais valor àquilo que tem, quando visitou Cuba e viu o que é viver com muito pouco.