uma parceria com o Jornal Expresso
30/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Última Página de Honra | 30-04-2026 07:00

Rodrigo Cordeiro e Elsa Janota

Rodrigo Cordeiro e Elsa Janota
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Rodrigo Cordeiro, uma das escolhas desta semana para a Última Página de Honra, é o braço direito do pai, Dionísio Cordeiro, na Dijocarros, em Santarém. Na Taverna Casa de Pasto O Pião, em Santarém, o que mais brilha é a simpatia e o sorriso de Elsa Janota.

Rodrigo Cordeiro, uma das escolhas desta semana para a Última Página de Honra, é o braço direito do pai, Dionísio Cordeiro, na Dijocarros, em Santarém. Licenciado em Gestão, gosta de carros, mas tem muitos outros interesses, sendo defensor da regularização do Tejo, e de um maior reconhecimento da importância do sector agrícola. Quando era jovem, não ia muitas vezes à empresa, nem sentia grande ligação ao sector automóvel, embora acompanhasse o pai nos passeios de carros clássicos, de que também gosta. O seu primeiro carro foi uma comercial branca, que os amigos, na brincadeira, baptizaram como a carrinha do padeiro. Cordial,
bem-disposto e sensível, diz que o primeiro cão que teve lhe estimulou o sentido de responsabilidade e o melhor que havia em si.

A boa disposição e a alegria de viver, mesmo nos dias menos bons, é um bem para a própria pessoa e para os outros. Na Taverna Casa de Pasto O Pião, em Santarém, o que mais brilha é a simpatia e o sorriso de Elsa Janota. Começou na restauração, quando conheceu o marido Frederico Barreiro, e foi o sogro que a orientou nos primeiros tempos. Era um diamante em bruto e tornou-se a mais bela pérola da família. Ainda por cima numa família onde todos são brilhantes naquilo que fazem. Trazia consigo o jeito de lidar com os outros, do negócio de venda ambulante de frutas e hortaliças dos pais, onde trabalhava, com os irmãos. Lidar com pessoas, com clientes, exige atenção, disponibilidade, capacidade de observação, diplomacia e simpatia. Ela tem tudo isso. E também tem duas filhas, que são os tesouros que mais preza.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região