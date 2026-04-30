Rodrigo Cordeiro e Elsa Janota partilhe no Facebook Rodrigo Cordeiro, uma das escolhas desta semana para a Última Página de Honra, é o braço direito do pai, Dionísio Cordeiro, na Dijocarros, em Santarém. Na Taverna Casa de Pasto O Pião, em Santarém, o que mais brilha é a simpatia e o sorriso de Elsa Janota.

Rodrigo Cordeiro, uma das escolhas desta semana para a Última Página de Honra, é o braço direito do pai, Dionísio Cordeiro, na Dijocarros, em Santarém. Licenciado em Gestão, gosta de carros, mas tem muitos outros interesses, sendo defensor da regularização do Tejo, e de um maior reconhecimento da importância do sector agrícola. Quando era jovem, não ia muitas vezes à empresa, nem sentia grande ligação ao sector automóvel, embora acompanhasse o pai nos passeios de carros clássicos, de que também gosta. O seu primeiro carro foi uma comercial branca, que os amigos, na brincadeira, baptizaram como a carrinha do padeiro. Cordial,

bem-disposto e sensível, diz que o primeiro cão que teve lhe estimulou o sentido de responsabilidade e o melhor que havia em si.