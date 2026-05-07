Vítor Rosa e Eugénia Silva
Vítor Rosa, ou “Vitinho” para os amigos, é daqueles homens que se confundem com a terra onde nasceram e com as instituições que ajudam a manter vivas. Eugénia Silva, a Geninha para a grande maioria das crianças e de alguns adultos que a conhecem, é a alma da Biblioteca que leva o nome de Ruy Gomes da Silva.
Vítor Rosa, ou “Vitinho” para os amigos, é daqueles homens que se confundem com a terra onde nasceram e com as instituições que ajudam a manter vivas. Agente da PSP, ligado aos Forcados Amadores da Chamusca, sempre mostrou interesse pelas causas sociais, pelas tradições e pela identidade do concelho. No Grupo Dramático e Musical, a que preside há mais de duas décadas, encontrou uma missão: preservar uma associação centenária que é ponto de encontro, escola de vida e espaço de partilha entre gerações. Para Vítor Rosa liderar é dar o exemplo, arregaçar as mangas e ser o primeiro a trabalhar, seja para limpar uma sala, organizar actividades ou aproximar os sócios da colectividade. Olha com tristeza para a perda de população, comércio e serviços na Chamusca, mas continua a acreditar que o futuro se constrói valorizando o passado.
As bibliotecas eram lugares sagrados nos tempos antigos. A mais famosa ainda é a de Alexandria que foi recentemente remodelada e tem uma programação de fazer inveja. A Chamusca ganhou uma biblioteca ainda a tempo de marcar a geração de muitas crianças e jovens adultos, inaugurada com a presença de José Saramago que, na altura, ainda não tinha o Nobel, mas já era uma figura. Eugénia Silva, a Geninha para a grande maioria das crianças e de alguns adultos que a conhecem, é a alma da Biblioteca que leva o nome de Ruy Gomes da Silva. Mulher discreta, humilde na postura e relação com todas as pessoas, é o pilar do bom funcionamento do espaço. Geninha trabalha na biblioteca desde 1988. O MIRANTE dá-lhe a última página de honra e deseja-lhe boa sorte com o novo executivo da câmara numa melhor programação e divulgação de um dos espaços mais nobres da vila.