Miguel Videira e Carlos Samora partilhe no Facebook O Senhor dos Sapatos, como é conhecido por alguns dos seus clientes de palmo e meio, é Miguel Videira, proprietário de uma loja de calçado para crianças chamada Pezinhos Mimados, um nome que diz tudo sobre o seu principal objectivo. Carlos Samora, proprietário do Restaurante “A Coudelaria”, no Porto Alto, merece bem o destaque que lhe damos esta semana na Última Página de Honra.

O Senhor dos Sapatos, como é conhecido por alguns dos seus clientes de palmo e meio, é Miguel Videira, proprietário de uma loja de calçado para crianças chamada Pezinhos Mimados, um nome que diz tudo sobre o seu principal objectivo. Não é sapateiro, nunca pensou vender sapatos e muito menos sapatos para crianças. Quando era novo sonhou ser piloto aviador, mas só aos trinta anos andou de avião. Agora está, em Torres Novas, aos comandos de uma loja muito, muito, especial, tendo como co-piloto a esposa, Telma Freitas. A viagem começou em 2015 e apesar das normais turbulências e riscos, a vontade de servir clientes tão especiais não esmorece. Nem mesmo quando eles lhe desarrumam a loja toda.