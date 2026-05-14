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Última Página de Honra | 14-05-2026 10:00

Miguel Videira e Carlos Samora

Miguel Videira e Carlos Samora
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O Senhor dos Sapatos, como é conhecido por alguns dos seus clientes de palmo e meio, é Miguel Videira, proprietário de uma loja de calçado para crianças chamada Pezinhos Mimados, um nome que diz tudo sobre o seu principal objectivo. Carlos Samora, proprietário do Restaurante “A Coudelaria”, no Porto Alto, merece bem o destaque que lhe damos esta semana na Última Página de Honra.

O Senhor dos Sapatos, como é conhecido por alguns dos seus clientes de palmo e meio, é Miguel Videira, proprietário de uma loja de calçado para crianças chamada Pezinhos Mimados, um nome que diz tudo sobre o seu principal objectivo. Não é sapateiro, nunca pensou vender sapatos e muito menos sapatos para crianças. Quando era novo sonhou ser piloto aviador, mas só aos trinta anos andou de avião. Agora está, em Torres Novas, aos comandos de uma loja muito, muito, especial, tendo como co-piloto a esposa, Telma Freitas. A viagem começou em 2015 e apesar das normais turbulências e riscos, a vontade de servir clientes tão especiais não esmorece. Nem mesmo quando eles lhe desarrumam a loja toda.

Carlos Samora, proprietário do Restaurante “A Coudelaria”, no Porto Alto, merece bem o destaque que lhe damos esta semana na Última Página de Honra. Pela qualidade dos pratos que serve aos clientes, pela imensa e genuína simpatia e, pelas mil e uma histórias que viveu e sabe contar como ninguém. Apaixonou-se pela esposa, Maria José, no liceu, aos quinze anos, e além da aprovação dos sogros teve que conquistar a das suas futuras quatro cunhadas. Saiu-se bem por ter a escola de ter sido criado pela avó materna e pelas tias. ‘Tive seis mães’, diz ele, que perdeu a mãe antes de fazer um ano. Quem passa assim em tantas avaliações poderia ter feito o mesmo nos estudos, até porque era bom aluno, mas deixou a escola cedo para começar a trabalhar e ganhar a sua independência. E que bem que ele se saiu!.

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