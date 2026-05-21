Última Página de Honra partilhe no Facebook Com a Chamusca em festa, a celebrar mais uma edição da Semana da Ascensão, o presidente da câmara, Nuno Mira, esteve com a sua gente, mas arranjou sempre tempo para acompanhar os convidados. Em Alenquer, onde também se vive a Ascensão em vários dias de feira, com tradição, animação, emoção e empenho, o novo presidente da câmara, João Nicolau, desdobrou-se, com visível alegria e felicidade, em momentos de convívio com todos os que encontrou e recebeu.

Com a Chamusca em festa, a celebrar mais uma edição da Semana da Ascensão, o presidente da câmara, Nuno Mira, esteve com a sua gente, mas arranjou sempre tempo para acompanhar os convidados. Receber bem é uma tradição enraizada que ganha outro sabor quando é praticada de coração aberto e não por mera diplomacia. E é sentida de forma diferente por quem é recebido. Que o digam, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém e da Comissão Intermunicipal da Lezíria do Tejo, ao lado de Nuno Mira, na primeira foto, com a tradicional fita vermelha da festa ao pescoço e Sérgio Oliveira, presidente da câmara de Constância, num mesmo abraço amistoso a Nuno Mira. A nova geração de autarcas da região está a arejar a forma de se relacionarem entre si o que merece a nossa última página de honra.