Francisco Oliveira e João Duarte partilhe no Facebook Francisco Oliveira, ilustre cidadão de Coruche, e quadro técnico da câmara municipal, que ocupou o lugar de presidente do município nos últimos doze anos, é uma das escolhas de O MIRANTE para a Última Página de Honra. João Duarte, dono do YoungNetwork Group, que opera em várias áreas do sector da comunicação, nasceu em Santarém, foi criado a maior parte do tempo pelos avós e estudou na cidade, até ir para a faculdade.

Francisco Oliveira, ilustre cidadão de Coruche, e quadro técnico da câmara municipal, que ocupou o lugar de presidente do município nos últimos doze anos, é uma das escolhas de O MIRANTE para a Última Página de Honra. Não podemos dizer que é apenas pelo que ele é, e não pelo que foi, mas durante o seu tempo de autarca, as suas qualidades humanas sempre foram preponderantes nas decisões políticas que tomou. E isso merece destaque. Por muito que se tenha preparado para voltar ao seu posto de trabalho, não se adivinha fácil o regresso. E não é por falta de palco, porque sempre foi discreto. Faltam-lhe os meios que tinha para concretizar ideias, mas ideias nunca lhe irão faltar. Nem capacidade para encontrar outros caminhos. Haja saúde, dizem-lhe os que o apreciam. E são muitos.