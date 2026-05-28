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Última Página de Honra | 28-05-2026 07:00

Francisco Oliveira e João Duarte

Francisco Oliveira e João Duarte
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Francisco Oliveira, ilustre cidadão de Coruche, e quadro técnico da câmara municipal, que ocupou o lugar de presidente do município nos últimos doze anos, é uma das escolhas de O MIRANTE para a Última Página de Honra. João Duarte, dono do YoungNetwork Group, que opera em várias áreas do sector da comunicação, nasceu em Santarém, foi criado a maior parte do tempo pelos avós e estudou na cidade, até ir para a faculdade.

Francisco Oliveira, ilustre cidadão de Coruche, e quadro técnico da câmara municipal, que ocupou o lugar de presidente do município nos últimos doze anos, é uma das escolhas de O MIRANTE para a Última Página de Honra. Não podemos dizer que é apenas pelo que ele é, e não pelo que foi, mas durante o seu tempo de autarca, as suas qualidades humanas sempre foram preponderantes nas decisões políticas que tomou. E isso merece destaque. Por muito que se tenha preparado para voltar ao seu posto de trabalho, não se adivinha fácil o regresso. E não é por falta de palco, porque sempre foi discreto. Faltam-lhe os meios que tinha para concretizar ideias, mas ideias nunca lhe irão faltar. Nem capacidade para encontrar outros caminhos. Haja saúde, dizem-lhe os que o apreciam. E são muitos.

João Duarte, dono do YoungNetwork Group, que opera em várias áreas do sector da comunicação, nasceu em Santarém, foi criado a maior parte do tempo pelos avós e estudou na cidade, até ir para a faculdade. O destaque na Última Página de Honra serve para mostrar que, muitas vezes, o sucesso de alguém é fruto do que a pessoa vai sendo, fazendo e aprendendo. Bom aluno a Matemática, entrou em Economia na Universidade Católica, sem saber muito bem porquê. Não queria ser isto ou aquilo. O que foi, é, e será, resulta do caminho que vai fazendo na vida, atento a si próprio, aos outros e ao mundo. Diz que quando montou a empresa pensava que sabia mais do que realmente sabia, e que isso até foi bom porque se tivesse pensado muito, não teria avançado. Mas, atenção: ter sorte…dá muito trabalho!.

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