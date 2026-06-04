Adriana Madeira e Nuno Catorze partilhe no Facebook A presidente da Junta de Abitureiras, Adriana Madeira, que destacamos nesta Última Página de Honra, tem um dos sorrisos mais bonitos e felizes da sua freguesia. O médico Nuno Catorze, especializado em Medicina Intensiva, aparece frequentemente nas notícias relacionadas com saúde e sempre por bons motivos.

A presidente da Junta de Abitureiras, Adriana Madeira, que destacamos nesta Última Página de Honra, tem um dos sorrisos mais bonitos e felizes da sua freguesia. E é inegável o seu imenso amor à terra onde nasceu e vive. Aos nove anos entrou para o rancho folclórico; começou muito jovem a colaborar na organização das festas e foi catequista aos 12 anos. Com 19 anos foi presidente do Centro de Convívio e, com a mesma idade, começou a trabalhar. Casou, foi mãe pela primeira vez aos 23 anos, e ganhou as primeiras eleições no dia a seguir ao 27.º aniversário. Viveu três anos em Santarém, mas achou a cidade demasiado movimentada e ruidosa, tendo voltado à aldeia. Para os filhos, Tomás e Amélia, quer tudo o que as boas mães querem, mas quer, principalmente, que sejam bons cidadãos e tão autónomos como ela sempre foi.