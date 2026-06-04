Adriana Madeira e Nuno Catorze
A presidente da Junta de Abitureiras, Adriana Madeira, que destacamos nesta Última Página de Honra, tem um dos sorrisos mais bonitos e felizes da sua freguesia. O médico Nuno Catorze, especializado em Medicina Intensiva, aparece frequentemente nas notícias relacionadas com saúde e sempre por bons motivos.
A presidente da Junta de Abitureiras, Adriana Madeira, que destacamos nesta Última Página de Honra, tem um dos sorrisos mais bonitos e felizes da sua freguesia. E é inegável o seu imenso amor à terra onde nasceu e vive. Aos nove anos entrou para o rancho folclórico; começou muito jovem a colaborar na organização das festas e foi catequista aos 12 anos. Com 19 anos foi presidente do Centro de Convívio e, com a mesma idade, começou a trabalhar. Casou, foi mãe pela primeira vez aos 23 anos, e ganhou as primeiras eleições no dia a seguir ao 27.º aniversário. Viveu três anos em Santarém, mas achou a cidade demasiado movimentada e ruidosa, tendo voltado à aldeia. Para os filhos, Tomás e Amélia, quer tudo o que as boas mães querem, mas quer, principalmente, que sejam bons cidadãos e tão autónomos como ela sempre foi.
O médico Nuno Catorze, especializado em Medicina Intensiva, aparece frequentemente nas notícias relacionadas com saúde e sempre por bons motivos. O MIRANTE já o elegeu Personalidade do Ano - Excelência, pelo seu papel como director da Unidade de Cuidados Intensivos da ULS do Médio Tejo, mas as suas capacidades são, felizmente, reconhecidas por muito mais pessoas, a começar pelos seus pares. Em Maio foi eleito primeiro presidente do Colégio da Especialidade de Medicina de Urgência e Emergência da Ordem dos Médicos, assumindo a liderança do órgão técnico da nova especialidade médica. É médico por paixão, eterno aprendiz da medicina e da vida. Não é muito efusivo mas é solidário, humano e interessado. Diz que já viu o suficiente para perceber que nem tudo é linear.