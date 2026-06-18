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Última Página de Honra | 18-06-2026 07:00

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Uma boa liderança é importante para o sucesso de qualquer empreendimento e revela-se na escolha acertada de parceiros e equipas. Pedro Patrício tem acumulado provas da sua capacidade de liderança em todo o lado e está a fazer o mesmo como administrador executivo do Hospital da Luz Ribatejo.

Uma boa liderança é importante para o sucesso de qualquer empreendimento e revela-se na escolha acertada de parceiros e equipas. Pedro Patrício tem acumulado provas da sua capacidade de liderança em todo o lado e está a fazer o mesmo como administrador executivo do Hospital da Luz Ribatejo.
Foi na Feira Nacional da Agricultura, no espaço da Câmara Municipal de Santarém, que apresentou a maqueta do hospital, reforçando a sua ligação a Santarém e à região. Ao seu lado teve parceiros valiosos e elementos preponderantes da equipa, para além de inúmeros amigos e admiradores. É a esse momento e a todas essas pessoas que damos esta semana a Última Página de Honra. O Hospital da Luz Ribatejo, cujo edifício já está concluído, vai começar a instalar mobiliário e equipamentos em breve e vai abrir durante o último trimestre. Os sorrisos das fotos não são de circunstância, são de felicidade e alegria.
Pedro Patrício e o presidente da câmara, João Leite, assim como os elementos da direcção executiva, Rita Paulos, Tatiana Silvestre e Miguel Neves, sabem que há muitas pessoas à espera de quem lhes alivie os padecimentos e as faça sorrir também.

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