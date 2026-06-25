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Última Página de Honra | 25-06-2026 07:00

Vítor Bico e Pedro Jana

Vítor Bico e Pedro Jana
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Vítor Bico, natural de Vila Franca de Xira e seu ilustre cidadão, é mais importante para a cidade do que qualquer matador de toiros, por mais que alguns teimem em ignorá-lo e à sua colecção de milhares de objectos ligados à tauromaquia e à festa do Colete Encarnado. Não sorri muito, mas não é sisudo ou mal disposto. A maior parte da vida de Pedro Jana tem sido dedicada a ajudar os outros.

Um dos escolhidos para a Última Página de Honra desta edição tem a alcunha de “Litri”, como o famoso toureiro espanhol, Miguel Báez Espuny, mas não é espanhol, nem toureiro. Vítor Bico, natural de Vila Franca de Xira e seu ilustre cidadão, é mais importante para a cidade do que qualquer matador de toiros, por mais que alguns teimem em ignorá-lo e à sua colecção de milhares de objectos ligados à tauromaquia e à festa do Colete Encarnado. Criador de cavalos, admirador da beleza feminina, chegou a enfrentar toiros enquanto forcado amador. Não gosta de futebol mas respeita quem gosta. Ninguém lhe pode levar a mal por, no primeiro fim-de-semana de Julho, não estar em frente à televisão a ver jogos do Mundial, mas nas ruas da sua cidade a viver o Colete Encarnado.

Não sorri muito, mas não é sisudo ou mal disposto. A maior parte da vida de Pedro Jana tem sido dedicada a ajudar os outros. Em Mação, onde nasceu e vive, e em Moçambique, onde viveu dos três aos oito anos e onde aprendeu o valor da solidariedade e da humanidade ao ver como os pais auxiliavam pessoas extremamente pobres. Em Mação foi e é bombeiro. Comandante dos bombeiros. Em criança vivia a trezentos metros do quartel dos bombeiros e o seu pai era bombeiro, bem como os seus tios. Podia ter seguido outro caminho mas não foi isso que aconteceu. Tem honra e orgulho de fazer o que faz. Nem sempre ouve palavras de reconhecimento nem é isso que o motiva, mas quando calha ouvi-las, sente grande emoção. Escolhê-lo para figurar nesta Última Página de Honra, é uma forma de mostrarmos reconhecimento e admiração, por ele e por todos os bombeiros.

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