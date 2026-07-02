Jorge Rodrigues e Cátia Inverno partilhe no Facebook Uma das vezes que o coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues, se encontrou consigo próprio, foi no caminho primitivo de Santiago. Cátia Inverno, a quem damos a Última Página de Honra, começou a lidar com mortos na altura em que desejou ser mãe.

Uma das vezes que o coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues, se encontrou consigo próprio, foi no caminho primitivo de Santiago. Trezentos e trinta e três quilómetros entre Oviedo e Santiago de Compostela, com uma mochila de onze quilos às costas. Subidas íngremes e longas. Um passo de cada vez, sem a pressão do quotidiano. Uma aprendizagem sobre o sentido da vida. Uma experiência arrebatadora, como a que também teve ao fazer mergulho nas águas profundas do Atlântico, junto à ilha de Santiago, em Cabo Verde. O engenheiro agrónomo, que adora desportos náuticos e reside em Tomar, já viu muitos e belos locais do mundo, mas é nos regressos a casa e às belezas naturais dos concelhos do Ribatejo Norte que ele mais se encanta. É a ele e àquelas paisagens e gentes que as habitam, que damos a Última Página de Honra desta semana.