Ricardo Soares e Miguel Agostinho partilhe no Facebook Há empresários que nascem com o gene de construir e Ricardo Soares é um deles. Miguel Agostinho é daqueles homens que não trabalha apenas com plantas: trabalha com paixão.

Há empresários que nascem com o gene de construir e Ricardo Soares é um deles. Abriu a Samogreen em 2009, em plena crise financeira internacional, quando muitos recuavam e poucos acreditavam. Era um jovem que trabalhava de dia, estudava à noite e carregava a certeza de que o futuro se faz com coragem. Hoje lidera uma empresa sólida, que cresceu das energias renováveis para a climatização, aquecimentos centrais e postos de carregamento de veículos eléctricos. Natural de Marinhais, aprendeu o ofício com o pai e nunca mais largou o gosto por resolver problemas. Criou contactos, ganhou experiência, arriscou quando era preciso e nunca deixou faltar trabalho à Samogreen, que tem instalações no Porto Alto. É determinado e de ideias firmes. Expande negócios, cria soluções, planeia um grupo empresarial e continua a acreditar que o Ribatejo é o melhor lugar para viver e trabalhar.