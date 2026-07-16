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Última Página de Honra | 16-07-2026 07:00

Ricardo Soares e Miguel Agostinho

Ricardo Soares e Miguel Agostinho
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Há empresários que nascem com o gene de construir e Ricardo Soares é um deles. Miguel Agostinho é daqueles homens que não trabalha apenas com plantas: trabalha com paixão.

Há empresários que nascem com o gene de construir e Ricardo Soares é um deles. Abriu a Samogreen em 2009, em plena crise financeira internacional, quando muitos recuavam e poucos acreditavam. Era um jovem que trabalhava de dia, estudava à noite e carregava a certeza de que o futuro se faz com coragem. Hoje lidera uma empresa sólida, que cresceu das energias renováveis para a climatização, aquecimentos centrais e postos de carregamento de veículos eléctricos. Natural de Marinhais, aprendeu o ofício com o pai e nunca mais largou o gosto por resolver problemas. Criou contactos, ganhou experiência, arriscou quando era preciso e nunca deixou faltar trabalho à Samogreen, que tem instalações no Porto Alto. É determinado e de ideias firmes. Expande negócios, cria soluções, planeia um grupo empresarial e continua a acreditar que o Ribatejo é o melhor lugar para viver e trabalhar.

Miguel Agostinho é daqueles homens que não trabalha apenas com plantas: trabalha com paixão. Cresceu entre jardins, regas e ferramentas, a ajudar o pai nas manutenções de Verão, e nunca mais saiu desse mundo onde a natureza dita o ritmo e a dedicação faz a diferença. Fundou a Hortus Ecodesign em 2017 e transformou-a numa empresa sólida, respeitada e procurada. O empresário fala da profissão com brilho nos olhos. Diz que o que faz não é “mais” um trabalho, é “o” trabalho, e quem o conhece percebe que não é frase feita. É rigoroso e honesto e não falha prazos. O arquitecto paisagista tem orgulho nos jardins que constrói e nos sistemas de rega inovadores que implementa. Aposta forte na inovação como sistemas de rega subterrâneos como os que foram implantados no McDonald’s de Vila Franca de Xira. Miguel Agostinho é a prova de que quando se trabalha com paixão, a natureza retribui.

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