Diogo Pombas e Sandra Silva
Um dos destaques da Última Página de Honra desta edição é para um artista de várias artes, chamado Diogo Pombas, de Fazendas de Almeirim. Nesta Última Página de Honra, destacamos a jovem nutricionista Sandra Silva, da NutriSaúde, que é uma pessoa certificada e experiente para nos aconselhar sobre alimentação.
Um dos destaques da Última Página de Honra desta edição é para um artista de várias artes, chamado Diogo Pombas, de Fazendas de Almeirim. É cabeleireiro e tem um salão com o sugestivo nome Fios D’ouro, canta fado, é guionista e artista de teatro. As artes são pouco valorizadas e raros são os artistas que conseguem viver do trabalho artístico. Mas eles não se rendem, para bem de todos nós, sejam poetas, actores, escritores, pintores ou cantores. Alimentam-se de sonhos e de outras iguarias que a maior parte dos comuns mortais nunca provará. E ainda conseguem ser generosos ao ponto de nos presentearem com os seus talentos, seja cantando, representando ou produzindo verdadeiras obras-primas, utilizando os cabelos dos clientes.
Se, num grande hipermercado, ficamos perplexos ao percorrermos corredores de metros e metros com prateleiras a abarrotar de mil e um alimentos, e enormes secções de frescos, charcutaria, padaria, carnes e peixes, não podemos deixar que seja a publicidade a guiar-nos na altura de escolhermos o que comprar para comer. Nesta Última Página de Honra, destacamos a jovem nutricionista Sandra Silva, da NutriSaúde, que é uma pessoa certificada e experiente para nos aconselhar sobre alimentação. Não para conseguirmos fazer boa figura na praia, mas para fazermos uma boa figura saudável, seja na praia, no campo ou no
dia-a-dia, todos os dias do ano. Na infância e adolescência sonhou ser bailarina e bióloga marinha. Acabou por escolher ser nutricionista e guiar-nos nos caminhos da alimentação, com sabedoria, associada a compreensão e humanismo.