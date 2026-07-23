Diogo Pombas e Sandra Silva partilhe no Facebook Um dos destaques da Última Página de Honra desta edição é para um artista de várias artes, chamado Diogo Pombas, de Fazendas de Almeirim. Nesta Última Página de Honra, destacamos a jovem nutricionista Sandra Silva, da NutriSaúde, que é uma pessoa certificada e experiente para nos aconselhar sobre alimentação.

Um dos destaques da Última Página de Honra desta edição é para um artista de várias artes, chamado Diogo Pombas, de Fazendas de Almeirim. É cabeleireiro e tem um salão com o sugestivo nome Fios D’ouro, canta fado, é guionista e artista de teatro. As artes são pouco valorizadas e raros são os artistas que conseguem viver do trabalho artístico. Mas eles não se rendem, para bem de todos nós, sejam poetas, actores, escritores, pintores ou cantores. Alimentam-se de sonhos e de outras iguarias que a maior parte dos comuns mortais nunca provará. E ainda conseguem ser generosos ao ponto de nos presentearem com os seus talentos, seja cantando, representando ou produzindo verdadeiras obras-primas, utilizando os cabelos dos clientes.