Rogério Faria e Cristina Santos partilhe no Facebook Rogério Faria é gerente do Restaurante O Álvaro, em Vilar de Prazeres. No concelho de Ourém, é um dos escolhidos para a Última Página de Honra desta edição. Para além de vender tudo o que é normal ser vendido num estabelecimento do género, a Papelaria Cristina, na Póvoa de Santa Iria, presta serviços de pura simpatia e apoio aos clientes. A proprietária, Cristina Santos, ajuda-os a preencher papeladas ou a lidar com os telemóveis.

Rogério Faria é gerente do Restaurante O Álvaro, em Vilar de Prazeres. No concelho de Ourém, é um dos escolhidos para a Última Página de Honra desta edição. Cresceu no restaurante, fundado pelo pai, foi estudar gestão no Politécnico da Guarda e acabou por voltar ao local onde sempre foi feliz, contrariando o ditado que não recomenda essa opção. Começou por ser funcionário com contrato, como os outros, e agora que é gerente, continua a fazer muito do que fazia, ao lado dos antigos colegas. A diferença é a cabeça ter de pensar em mil outras coisas, enquanto está de serviço ao grelhador, por exemplo. Sempre gostou de números e são os números que o ocupam quando deita contas à vida e ao negócio. Pode haver dias em que lhe sugiram ir à bruxa, mas por enquanto, a única bruxa que tem por perto é a que dá nome ao prato mais emblemático do menu: Coelho à Bruxa.