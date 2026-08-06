Carla Costa e Diamantino Diogo partilhe no Facebook Na última Página de Honra desta edição, temos Carla Costa, proprietária, em conjunto com o marido, do restaurante Chico do Porto, em Samora Correia, e sua cozinheira. Há quem diga que um empresário ou um advogado não podem ter coração. Diamantino Diogo, empresário e gestor de Coruche, que também é advogado, é a prova de que tal suposição está errada.

Na última Página de Honra desta edição, temos Carla Costa, proprietária, em conjunto com o marido, do restaurante Chico do Porto, em Samora Correia, e sua cozinheira. Filha de agricultores, passou a infância no meio das sementeiras, das hortas e dos animais, a brincar e a ajudar nas tarefas da quinta. Chegou a pensar ser Engenheira Agrónoma, mas após o casamento chegou a opção do restaurante, que manteve a ligação aos campos e a preservação das memórias de infância, nomeadamente através dos pratos confeccionados com produtos locais e das receitas tradicionais. Mas gostar da terra é também fazer dela ponto de partida e regresso. Carla Costa gosta de mar e foi o mar que inspirou um dos seus pratos de peixe chamado Marinheira. E já percorreu o país de lés a lés, a começar por Lamego, terra do marido, outro porto seguro do casal.