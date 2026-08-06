Carla Costa e Diamantino Diogo
Na última Página de Honra desta edição, temos Carla Costa, proprietária, em conjunto com o marido, do restaurante Chico do Porto, em Samora Correia, e sua cozinheira. Há quem diga que um empresário ou um advogado não podem ter coração. Diamantino Diogo, empresário e gestor de Coruche, que também é advogado, é a prova de que tal suposição está errada.
Na última Página de Honra desta edição, temos Carla Costa, proprietária, em conjunto com o marido, do restaurante Chico do Porto, em Samora Correia, e sua cozinheira. Filha de agricultores, passou a infância no meio das sementeiras, das hortas e dos animais, a brincar e a ajudar nas tarefas da quinta. Chegou a pensar ser Engenheira Agrónoma, mas após o casamento chegou a opção do restaurante, que manteve a ligação aos campos e a preservação das memórias de infância, nomeadamente através dos pratos confeccionados com produtos locais e das receitas tradicionais. Mas gostar da terra é também fazer dela ponto de partida e regresso. Carla Costa gosta de mar e foi o mar que inspirou um dos seus pratos de peixe chamado Marinheira. E já percorreu o país de lés a lés, a começar por Lamego, terra do marido, outro porto seguro do casal.
Há quem diga que um empresário ou um advogado não podem ter coração. Diamantino Diogo, empresário e gestor de Coruche, que também é advogado, é a prova de que tal suposição está errada. Deixou de exercer advocacia para não ter de estar sempre com problemas na altura de apresentar os honorários aos clientes, e já confessou que, quando teve galinhas, elas morriam de velhice porque não era capaz de comer nenhuma. A nossa escolha para a Última Página de Honra, tem sorriso fácil e é humano e cordial. Estudou no Seminário de Vila Viçosa, de onde saiu por considerarem que não tinha vocação. Não perdeu a Fé, nem a vontade de ajudar os outros. E também não deixou de beneficiar de protecção divina. Em 1966, no dia 15 de Agosto, numa zona de guerra, em Angola, à hora em que, na sua terra, estava a decorrer a procissão de Nossa Senhora do Castelo, de quem é devoto, foi alvejado a tiro, mas escapou ileso.