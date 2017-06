Mariana Monteiro

Estudante Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, 20 anos, Azambuja

Vale a pena tirar um curso superior? Porquê? Do ponto de vista académico tirar um curso superior é imprescindível para adquirir conhecimento numa dada área. Para além disso, quem frequenta cursos superiores apresenta uma melhor qualificação no mercado de trabalho, o que se traduz num salário mais alto e melhor nível de vida. Adicionalmente, é uma oportunidade única para abrir horizontes, conhecer novas pessoas e ganhar uma perspectiva sobre o que fazer no futuro, especialmente para os jovens como eu que, no ensino secundário, não tinham preferência por nenhuma área específica.

É importante um estudante do ensino superior fazer Erasmus? Se houver possibilidade económica para tal, penso que é uma experiência que todo o estudante deve fazer. Não só como forma de se diferenciar dos outros (factor actualmente bastante importante) mas também pela aquisição de uma nova visão do mundo.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão? Tenho a carta há 2 anos e meio e no início conduzir era stressante. Contudo, com a prática, aprendi a gostar. Já soprei no balão uma vez – foi uma situação tranquila, dado que tenho o cuidado de não beber quando sei que vou conduzir.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página? Não tenho por hábito adquirir jornais, no entanto, sempre que passo por uma papelaria costumo analisar as capas dos mesmos. Penso que a primeira página assume elevada importância, especialmente para o público que não compra um jornal fixo.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem? Sandes de couratos. Que me lembre, foi a única comida que experimentei e jurei para nunca mais.

Costuma fazer caminhadas? Pratico exercício físico num ginásio há quase 2 anos e posso utilizar uma máquina com tapete para caminhar mas gosto bastante de fazer caminhadas ao ar livre. Não tanto pelo exercício em si mas por achar agradável e ser uma óptima opção para desanuviar a cabeça.

Quantos amigos tem no Facebook? Não faço ideia do número de amigos que tenho no Facebook. Não é uma informação que registe. Penso que as redes sociais são uma forma excelente para não perder o contacto com pessoas que não vemos regularmente e desse modo contribuem para aproximar as pessoas.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos? Considero o uso de redes sociais para responder a críticos uma estratégia arriscada, especialmente se os comentários não forem revistos antes de serem enviados. Acho que não há nenhuma vantagem em fazê-lo.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê? Ter o poder de teletransporte seria excelente pois poupava imenso tempo em transportes.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Já planeou as suas férias este ano? Prefiro praias, particularmente as do litoral que não são muito quentes mas onde o mar não é tão parado como o do Algarve. Já planeei as férias. Tenho a sorte de ter um amigo com casa de férias no Alentejo e todos os anos passamos lá uns dias.

Como é que vive esta época dos Santos Populares? Apesar de estudar em Lisboa há 11 anos nunca fui adepta dos Santos Populares. Muito menos agora que calham sempre na minha época de exames.

Os jovens estão motivados para defender as tradições? Nas grandes cidades, onde as tradições quase que se dissiparam, acho que não há motivação nenhuma. Pelo contrário, mais para o interior, particularmente em Azambuja, vejo motivação para manter algumas tradições tauromáquicas, formando novas tertúlias e participando em eventos como a Feira de Maio.

É aficionada? Tendo em conta que faço parte de uma tertúlia, acho que é seguro afirmar-me como aficionada. Desde sempre a cultura tauromáquica faz parte da minha vida. Lembro-me claramente de, quando frequentava a escola primária, a brincadeira preferida das crianças era “brincar aos toiros”. É natural que goste da festa brava, nomeadamente da Feira de Maio. É uma altura de grande convívio e de alegria.