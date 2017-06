Envolvimento na dinamização do turismo do Alentejo e Ribatejo é cada vez maior

Prémio Especial para classificação da Falcoaria como Património da Humanidade

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, era um homem imensamente feliz na cerimónia de entrega dos prémios de turismo relativos a 2016. Depois de ter conseguido classificar o Cante Alentejano e a Arte do Fabrico dos Chocalhos como Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, viu o mesmo reconhecimento ser dado à Falcoaria de Salvaterra de Magos.



O Município de Salvaterra de Magos recebeu um Prémio Especial da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) pela candidatura da Falcoaria Real que desde Dezembro de 2016 é Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco.

Este foi um dos vários prémios que a ERTAR atribuiu na cerimónia que este ano decorreu, no domingo, 7 de Maio, no auditório do Centro Cultural Fialho de Almeida, na vila alentejana de Cuba.

O concelho de Salvaterra de Magos foi distinguido com mais três prémios: “Melhor Alojamento Local” (Casas do Falcoeiro); “Melhor Animação Turística” (Passeios de barco no Tejo – Promartur); e “Melhor Projecto Público” (Falcoaria Real).

O presidente da câmara municipal, Hélder Esménio (PS), era um homem feliz. “Sabia que íamos ser premiados mas não estava a contar com tantas distinções. A aposta do concelho, desde que o actual executivo tomou posse, em 2013, tem sido em dinamizar o turismo e temos tentado construir um produto de modo a que as pessoas visitem Salvaterra de Magos. Ainda temos um longo trabalho pela frente mas acredito que estamos no bom caminho”, afirmou.

O presidente da ERTAR, António Ceia da Silva, explicou no seu discurso inicial que a escolha da vila de Cuba no Alentejo para a realização da cerimónia se destinou a mostrar que os bons destinos turísticos não são só os centros urbanos e que todas as localidades são importantes e fazem parte do grande ‘puzzle’ que é o turismo.

“Um destino turístico não é constituído apenas por uma entidade mas sim por muita gente. Os autarcas e empresários desta região têm tido um papel fundamental no crescimento do turismo no Alentejo e Ribatejo. Com a entrega destes prémios queremos agradecer a quem, durante o ano, contribui para a dinâmica da nossa região”, referiu Ceia da Silva.

A Câmara de Santarém foi distinguida com o prémio “Melhor Evento” atribuído ao projecto “Santarém in...Verão é um espanto”. O vereador Luís Farinha, que recebeu o prémio, referiu a particularidade do evento que envolve diversos agentes culturais. Nuno Domingos, mentor do projecto, também subiu ao palco para explicar que o projecto é um sucesso porque envolve centenas de pessoas de Santarém e dos concelhos vizinhos.

Também a iniciativa “Sabores do Toiro Bravo”, da responsabilidade da Câmara Municipal de Coruche, foi distinguida com uma Menção Honrosa na categoria “Melhor Gastronomia”. “Receber esta distinção é um grande orgulho porque simboliza o baixo Ribatejo e o toiro bravo é um símbolo de Coruche e uma identidade que temos há séculos. Esta distinção significa que o toiro é um símbolo gastronómico”, afirmou a vereadora da Câmara de Coruche, Célia Ramalho.

Na categoria “Melhor tecnologia e comunicação”, o sítio online de Turismo da Câmara de Rio Maior foi distinguido com uma Menção Honrosa. “O site da Câmara de Rio Maior é a nossa porta de entrada e pretendemos promover e divulgar o nosso território. Esse é o objectivo do nosso site”, disse Isaura Morais, presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal de Mora, Luís Matos, quando subiu ao palco para agradecer pela distinção aos dez anos do Fluviário de Mora, realçou que não se pode estar a contar com cunhas para que o desenvolvimento turístico chegue à região. “Se não forem os alentejanos a fazerem pelo Alentejo e os ribatejanos a fazerem pelo Ribatejo ninguém faz por nós”, disse.

Este ano concorreram 138 projectos do Alentejo e 33 do Ribatejo, num total de 171 candidaturas, mais 53 que no ano passado.