O grande Alentejo que se consolida e um “mini Ribatejo” que floresce

A designação do organismo presidido por Ceia da Silva é Entidade Regional de Turismo do Alentejo que, para além das quatro NUT II do Alentejo, tem a NUT II da Lezíria (concelhos do sul do distrito de Santarém).

Colocado perante uma divisão que não teve em conta as especificidades de Alentejo e Ribatejo, o responsável pela entidade, em vez de misturar o que não é misturável, criou uma sábia separação entre as duas realidades, que tem vindo a dar bons resultados, contribuído eficazmente para a manutenção de imagens próprias de Alentejo e Ribatejo. Neste contexto é justo salientar que o “mini-Ribatejo”, chamemos-lhe assim, é quem mais tem ganho em termos de estímulo à competitividade uma vez que o Alentejo tem um percurso longo e seguro de criação e afirmação da sua marca.

A este propósito convém recordar as declarações do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo a O MIRANTE, numa entrevista publicada o ano passado.

“Foi uma ideia minha, consubstanciada no facto de não podermos considerar a Lezíria como Alentejo e o Ribatejo ser uma marca forte. Falei com autarcas e empresários e foi entendimento generalizado que seria bom em termos de marketing usar essa designação, embora o Ribatejo não comece e acabe na Lezíria. Em termos de mercado interno o Ribatejo tem uma força enorme. É uma região com carácter, com alma, com muita personalidade e não fazia sentido de todo que fosse Alentejo”.

Esta explicação impõe-se para que se perceba a grande diferença entre o número de candidaturas aos prémios de turismo oriundas do Alentejo e oriundas do Ribatejo.