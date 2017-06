Unidade hoteleira “Sonetos do Tejo” celebra o segundo aniversário

O conforto de uma casa de família num ambiente de grande tranquilidade

“Sonetos do Tejo”, unidade hoteleira situada em Vila Nova da Barquinha, criada a partir da remodelação de uma casa centenária celebra o seu segundo ano de actividade dia 7 de Junho. A gerente, Jacqueline Henriques, faz um balanço bastante positivo e considera que o caminho que foi trilhado é o correcto. O seu objectivo é continuar a melhorar a oferta proporcionada pelo “Sonetos do Tejo” para que se mantenha o “feedback” positivo por parte dos clientes.

A unidade hoteleira “Sonetos do Tejo” está situada numa zona privilegiada, bem no centro de Vila Nova da Barquinha com uma belíssima vista para o parque ribeirinho. Tem seis quartos, todos com casa de banho privativa e decoração personalizada.

A gerente pretende que os seus hóspedes sintam a tranquilidade do local e usufruam da melhor forma o conforto e o acolhimento de uma autêntica casa de família. “Sonetos do Tejo” situa-se na Rua do Tejo nº 18 a 22 e pode ser contactada através do número 249 716 194, ou pelo e-mail [email protected] . Quem quiser pode espreitar a casa através das imagens disponíveis em www.sonetosdotejo.com.