Amor Electro é o principal grupo contratado e actua no Dia de Portugal

Feira do Rio de 9 a 13 de Junho no parque junto ao Tejo em Vila Nova da Barquinha. Moonshiners, uma banda de Aveiro que canta em inglês e usa o nome de uma série de televisão sobre os fabricantes de uma bebida ilegal chamada moonshine, os Arregaita, Ana Laíns, uma cantora nascida em Tomar e ligada à área do fado e a Orquestra Ligeira do Exército são as restantes atracções musicais.

De 9 a 13 de Junho decorre em Vila Nova da Barquinha, no parque junto ao rio, mais uma edição da Feira do Rio, um evento organizado pela câmara municipal. Para além das inúmeras actividades desportivas, recreativas e culturais, a Feira do Rio tem as tradicionais bancas de venda de artesanato e tasquinhas.

A Feira do Tejo apresenta-se como um evento para toda a família e anuncia animação de rua, teatro, dança, música, folclore, marchas populares, pirotecnia, desporto, insufláveis e exposições.

A parte de animação musical decorrer em dois palcos. No denominado palco principal actuam Moonshiners, dia 9, Amor Electro, dia 10, Arregaita & Convidados, dia 11, Ana Laíns, dia 12, e a Orquestra Ligeira do Exército no último dia. Neste palco os concertos começam às 22h30 e após os mesmos a animação musical prossegue com actuações de outros artistas no palco ribeirinho, colocado a uns metros de distância.

A programação anunciada para um terceiro palco, a que foi dado o nomo “Palco Santo António”, é constituída por demonstrações de actividades a cargo de associações e escolas, hip-hop e zumba. No dia 10 de Junho, feriado nacional, decorre no mesmo um Festival de Folclore cujo início está marcado para as 20h30. O programa completo da Feira do Rio está disponível no site oficial da Câmara Municipal da Barquinha.