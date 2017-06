Mudam-se os tempos mudam-se as vontades...

Há cerca de um ano o principal rosto dos Independentes por Tomar (IpT), e vereador eleito por esse movimento, Pedro Marques, acusava a actual presidente da Câmara de Tomar, a socialista Anabela Freitas, de fazer “baixa política” e de ser falsa. Entre outros mimos, Pedro Marques disse, nessa altura, que no que dependesse dele Anabela não seria presidente nas próximas eleições autárquicas. Mas os tempos mudam e com eles mudam também as vontades. Ou, como dizia o ex-primeiro-ministro e ex-estudante de filosofia política, José Sócrates, o mundo pode mudar muito em 15 dias, e Pedro Marques e o seu movimento decidiram unir-se ao PS de Anabela Freitas nas próximas eleições autárquicas, que se realizam a 1 de Outubro. Marques justifica o apoio ao PS com o facto de a actual gestão camarária estar a fazer um “bom trabalho” e “diferente” desde que o ex-chefe de gabinete e ex-companheiro afectivo de Anabela Freitas, Luís Ferreira, abandonou a câmara municipal. O que nos permite concluir que Ferreira era o ‘empata’ que impedia o ternurento enlace político que se deu nas idílicas margens do Nabão.