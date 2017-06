Filme rodado em Vila Franca de Xira vence prémio em Cannes

“Fábrica de nada” é realizado por Pedro Pinho

O filme “Fábrica de nada”, realizado por Pedro Pinho e filmado em áreas industriais devolutas de Alverca, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, venceu o prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, durante o festival de cinema de Cannes, em França.

Nas palavras do realizador, “Fábrica de nada” é um filme que propõe uma reflexão crítica sobre o estado do país nos últimos 5 a 6 anos e um filme “iminentemente político”. Foi rodado nas zonas industriais devolutas do concelho e em diversos locais da zona ribeirinha da Póvoa. O filme teve a sua primeira exibição na Quinzena dos Realizadores, uma secção paralela do festival de Cannes, e o anúncio da vitória foi feito no sábado, 27 de Maio. O filme segue a vida de um grupo de operários que tentam segurar os postos de trabalho através de uma solução de autogestão colectiva e, dessa forma, evitar o encerramento da fábrica.