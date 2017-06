O sonho de espalhar o nome de Benavente pelos quatro cantos do mundo

João Raquel está a participar num concurso internacional de maestros

Mostrar a raça do povo ribatejano e espalhar o nome de Benavente pelo mundo musical internacional é o objectivo de João Domingos Raquel, maestro natural daquela vila que está a participar num concurso internacional de maestros. Em Agosto viaja para Huelva, Espanha, para saber se será ou não um dos cinco finalistas da prova “Bravo Maestro”, onde 120 maestros de todo o mundo mostram o seu trabalho na tentativa de serem escolhidos como o maestro revelação à escala global.

“Sou um apaixonado pela música e pela direcção de banda e orquestra. Decidi inscrever-me com o objectivo de poder desenvolver competências nesta área e partilhar conhecimentos e experiências com maestros de todas as partes do mundo. Sou um eterno insatisfeito e um perfeccionista. Acho sempre que posso ser melhor naquilo que faço e procuro constantemente sair da minha área de conforto, pois penso que só assim se consegue uma evolução efectiva, não só como maestro mas também enquanto pessoa”, refere a O MIRANTE.

João Domingos Raquel vive e trabalha em Benavente mas é actualmente também maestro da banda de Óbidos. Uma das partes importantes do concurso envolve a recepção de votos da comunidade, pelo que os interessados em votar no maestro português poderão fazê-lo através do site www.musicum.net/votar.