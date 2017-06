Basket de Torres Novas a um passo da fase final em sub 14

A equipa de basquetebol masculina sub 14 do CD Torres Novas está a um passo de se apurar para a ‘final six’ do campeonato nacional desse escalão, em que se vai disputar o título de campeão. Na última ronda da segunda fase do campeonato nacional - Zona Sul, os jovens torrejanos receberam e bateram o Barreirense por 70-46. Se vencerem domingo (16h30), em Torres Novas, o CB Albufeira, os ‘amarelos’ garantem a uma jornada do fim a sua qualificação para a fase final.

Fazem parte do grupo: Pedro Bracons, Filipe Morais, João Sousa, João Gil Ramos, João Antunes, Tomás Gaveta, Guilherme Aires, António Saraiva, António Menezes, Gonçalo Ferreira, Rodrigo Santos, Henrique Alves, Francisco Velhinho e Ricardo Freitas. O treinador é João Sousa e o seccionista é Victor Alves.