Startup Santarém acolhe 16 empreendedores Startup Voucher

A Startup Santarém, centro de inovação empresarial criado pela Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai acolher seis projectos, no qual participam um total de 16 empreendedores, sendo 11 deles beneficiários das Bolsas StartUP Voucher.

O StartUP Voucher é uma das medidas da estratégia StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projectos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses de preparação do projecto empresarial.

No âmbito da medida StartUP Voucher, os apoios aos seis projectos e 11 empreendedores apoiados são a atribuição de uma bolsa mensal por promotor para o desenvolvimento do projecto empresarial, o acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores, a disponibilização de assistência técnica para o desenvolvimento do projecto empresarial e ainda a atribuição de um prémio caso a constituição da empresa seja efectivada.

Para além destes apoios, a Startup Santarém adicionou a estes benefícios a pré-incubação gratuita dos seis projectos seleccionados, durante o período de duração do Voucher.