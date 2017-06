José Luís Cabrita é o candidato da CDU a presidente da Câmara de Santarém

Cabeça de lista à assembleia municipal é o actual vereador Francisco Madeira Lopes

O militante e dirigente comunista José Luís Cabrita foi apresentado no dia 25 de Maio como o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Santarém, numa sessão realizada no Largo Padre Chiquito, no centro histórico da cidade, em que o actual vereador Francisco Madeira Lopes foi anunciado como cabeça de lista da coligação à assembleia municipal.

Na sua extensa intervenção, José Luís Cabrita deixou duras críticas ao PS e ao PSD, partidos que têm gerido o município desde as primeiras eleições autárquicas. E garantiu que não fará “promessas ocas de projectos megalómanos” nem “obras faraónicas de regime para alimento de vorazes egos pessoais, ansiosos de deixar a sua marca na paisagem”. Prometeu, isso sim, caso seja eleito presidente, reverter para a tutela da câmara a gestão do estacionamento tarifado.

“A CDU apresenta-se (…) sem vos prometer o melhor dos mundos mas com a ambição de colocar a Câmara Municipal de Santarém ao serviço das pessoas, da economia local e das micro, pequenas e médias empresas, sustentáculo do emprego no nosso concelho e no país”, declarou o candidato.

José Luís Cabrita, 62 anos, gestor e administrador de empresas, é eleito da CDU na Assembleia Municipal de Santarém desde 2002. Desde 2013 integra também a assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, onde é vice-presidente da mesa.

Francisco Madeira Lopes, advogado de 42 anos, é militante e dirigente do Partido Ecologista Os Verdes e no actual mandato tem exercido funções de vereador na Câmara Municipal de Santarém, depois de ter sido cabeça de lista a esse órgão em 2013. Já foi também eleito da assembleia municipal e deputado na Assembleia da República.

A mandatária da candidatura da CDU no concelho de Santarém é Sofia Vieira, actriz, cenógrafa, animadora cultural e promotora do projecto ‘Aqui há Gato’. Na sessão intervieram dirigentes nacionais das forças políticas que compõem a Coligação Democrática Unitária: João Vicente da Intervenção Democrática; José Luís Ferreira do Partido Ecologista Os Verdes; e João Oliveira do Partido Comunista Português.