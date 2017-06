Lurdes Ferromau recandidata-se em São Pedro de Tomar

Feira do Rio de 9 a 13 de Junho no parque junto ao Tejo em Vila Nova da Barquinha. Moonshiners, uma banda de Aveiro que canta em inglês e usa o nome de uma série de televisão sobre os fabricantes de uma bebida ilegal chamada moonshine, os Arregaita, Ana Laíns, uma cantora nascida em Tomar e ligada à área do fado e a Orquestra Ligeira do Exército são as restantes atracções musicais.