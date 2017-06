Aplicação de conhecimentos

Os alunos dos cursos profissionais de Cozinha e de Turismo da Escola Secundária do Forte da Casa tiveram direito a uma barraquinha no 1º Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, em Samora Correia, e mostraram algumas criações inovadoras: desde as “carolinatas”, pastéis de nata com arroz carolino, às trufas, bolinhos de arroz e pequenos souflés, tudo a incluir o ingrediente obrigatório que deu nome ao festival. Durante os três dias os alunos estiveram presentes a servir aos visitantes as suas sobremesas. “É mais uma maneira de darmos a conhecer o que eles têm vindo a aprender no curso e foi um desafio engraçado fazer tudo o que trouxemos aqui hoje de sobremesas com o arroz carolino”, explicou a professora Maria Graça Nunes, que os acompanhou.