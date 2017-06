Orgulho e tradição

Lara e Leonor são dois dos elementos mais novos do Rancho Folclórico do Granho e participaram no tradicional cortejo que assinalou o início da Feira de Magos, em Salvaterra de Magos. Trajadas a rigor, as meninas não escondiam o orgulho e contentamento por poderem participar num desfile que dá a conhecer as tradições da sua terra e do seu concelho. O que demonstra que as tradições continuam vivas no Ribatejo e com jovens que não as deixam morrer.