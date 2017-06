Câmara de Almeirim paga em quatro dias e reduz 2,8 milhões à dívida

A Câmara de Almeirim reduziu o prazo de pagamento a fornecedores e o montante da dívida total do município, anunciou o presidente, Pedro Ribeiro. No que respeita à evolução do prazo médio de pagamento a fornecedores, a autarquia paga os valores até quatro dias após a entrada da factura nos serviços de contabilidade, quando em 2012 o prazo era de 66 dias, passando em 2013 para 27 dias e em 2014 para 8 dias.

Para o autarca pagar cedo “significa poupar dinheiro”, porque desta forma os fornecedores, sabendo que recebem em pouco tempo, também têm atenção no preço que fazem pelas vendas ou serviços que prestam. Em relação à dívida, esta diminui 34 por cento, dos cerca de 8,3 milhões, em 2013, no início do mandato, para os cerca de 5,5 milhões de euros. “Porque não sabemos o dia de amanhã, uma autarquia deve estar preparada para o futuro, diz Pedro Ribeiro como slogan, sublinhando que “reduzir a dívida da câmara faz parte da estratégia”.