Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão celebrou cinco anos

Sessão decorreu no sábado no Convento de São Francisco em Santarém

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) celebrou o quinto aniversário no sábado, 27 de Maio, com uma sessão solene em que foram entregues os prémios CIJVS. O prémio “Doutor José Manuel Nogueira” foi atribuído a Nuno Carlos da Silva Carvalho Costa Venturinha, pelo trabalho “Francisco Sanches e o Problema do conhecimento na Renascença” e o prémio “Doutor José Silva Maltez” a Ana Cláudia Oliveira Silveira, pelo trabalho “Testemunhos históricos sobre a evolução da linha da costa em Portugal”.

Esses prémios visam distinguir e premiar membros do CIJVS nacionais ou estrangeiros, de reconhecido mérito científico e/ou cultural, que tenham contribuído de forma notável para o progresso e o engrandecimento da ciência e/ou da cultura e para a projecção internacional do país.

Conforme referiu o seu director, Martinho Vicente Rodrigues, o CIJVS conta com mais de 700 investigadores associados espalhados pelo mundo. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, fechou a cerimónia dando os parabéns ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação, organismo criado a partir da atitude altruista do seu patrono, o historiador Joaquim Veríssimo Serrão, que em 2009 doou o seu espólio ao Município de Santarém. Ao todo são mais de 30 mil livros, documentos, manuscritos, medalhas, obras de arte e condecorações.

Na mesma sessão, a especialista em assuntos do Vaticano, Aura Miguel, proferiu uma comunicação sobre “O outro é um bem – a experiência da misericórdia no pontificado do Papa Francisco”.