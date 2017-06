Conferência “Turismo e Saúde” em Santarém no dia 2 de Junho

“Turismo e Saúde” é o tema da conferência organizada pelos alunos da pós-graduação de Gestão em Unidades de Saúde, ministrada pela Escola Superior de Saúde em conjunto com a Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém do Instituto Politécnico de Santarém que se realiza no dia 2 de Junho no auditório da Escola Superior de Gestão de Santarém.

O objectivo dos alunos é promover um debate de proximidade entre a comunidade e a academia, suportado pela elevada competência dos oradores e relevância do tema para a sociedade civil. A conferência divide-se por três painéis de convidados. O Painel 1, “Sustentabilidade do SNS e Parcerias”, com início às 10h00, é constituído por José Miguel Boquinhas (coordenador nacional para Projectos Inovadores em Saúde), Martins Nunes (presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) e Paulo Sintra (director clínico adjunto Hospital Santarém), contamdo com a moderação do professor José Amendoeira.

O Painel 2, “Inovação e Competitividade”, tem início às 11h45 com moderação de Cristina Teotónio é composto por José Bourdain (Tourism for All), Susana Marvão (jornalista especialista em Tecnologias de Informação) e Carlos Martins (economista; Opium.pt).

Raquel Olhicas vai moderar o último debate do dia, “Turismo e Saúde: Nicho de Mercado?”, que conta com as participações de António Ceia da Silva (presidente da Entidade de Turismo Alentejo e Ribatejo), de Paula Silva (directora de Marketing Grupo CUF) e de Paulo Novais (Travel Health Experience).

Depois da entrega de prémios, pelas 16h30, e da sessão de encerramento, pelas 17h30, o programa termina com uma prova de vinhos na Quinta da Alorna, em Almeirim.