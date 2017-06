Elementos mais antigos dos Bombeiros de Pernes distinguidos pela dedicação e empenho

Populares e entidades oficiais participaram na cerimónia do 40º aniversário da associação humanitária

A cerimónia do 40º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes (AHBVP) serviu para condecorar o vice-presidente da corporação, Henrique Belino, com a Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro, pelo contributo “inestimável dado à instituição durante mais de 25 anos, destacando-se a postura de fino trato, esmerada educação, dedicação e empenho”. A entrega da distinção foi feita durante a intervenção do vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Adelino Gomes, convidado da cerimónia.

Também o bombeiro de segunda, Vítor Roberto Martins, foi condecorado por mais de 30 anos de serviço pela “dedicação, capacidade técnica, camaradagem e espírito de bem servir”, assim como o sub-chefe José Manuel Duarte Ferreira e o comandante Francisco José Viegas Santos foram distinguidos por mais de 35 anos de serviço. Em relação ao sub-chefe foi destacada a permanente disponibilidade, o espírito de iniciativa e abnegação. Quanto ao comandante José Viegas foi feita referência ao seu profissionalismo assente em “elevada perspicácia e intuição, o enfrentar situações complexas e adversas com elevada capacidade”.

As comemorações começaram com o içar das bandeiras, seguindo-se uma romagem ao cemitério, em desfile apeado, que contou com a colaboração da fanfarra dos Bombeiros Municipais de Alcanena. Já no quartel, a população teve oportunidade de ver a frota de veículos da corporação num desfile motorizado até ao Largo do Rossio. Desfilaram dois veículos de comando tácticos; dois veículos de combate a incêndios florestais; um veículo ligeiro de combate a incêndios; um veículo tanque táctico urbano, um veículo tanque de grande capacidade; um veículo urbano de combate a incêndios, um veículo de comando e comunicações; duas embarcações de socorro; um veículo operações específicas, quatro ambulâncias de socorro; três veículos dedicados ao transporte de doentes; três ambulâncias de transporte múltiplo; seis ambulâncias de transporte de doentes, num total de 26 veículos e duas embarcações de socorro.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, marcou presença na cerimónia de aniversário participando nas honras regulamentares com revista aos homens em parada: 78 elementos do quatro activo e 46 crianças (infantes e cadetes), com idades compreendidas entre os seis e os 16 anos.