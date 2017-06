Vila Franca de Xira da pré-história ao terramoto de 1755

Abriu ao público a 20 de Maio uma exposição arqueológica sobre a ocupação humana no concelho de Vila Franca de Xira desde a pré-história até ao terramoto de 1755. Com o título “Do Tejo à Montanha, da Montanha às Lezírias. A descoberta de uma paisagem milenar”, patente no Núcleo Museológico do Mártir Santo – a antiga igreja de Vila Franca de Xira, a iniciativa pretende contribuir com um olhar mais atento para a paisagem que rodeia aquele território e a tomada de consciência do processo de transformação que o homem nela efectuou.

De território de caça de populações nómadas do paleolítico, a campo de cereais das primeiras comunidades de agricultores, a apropriação do território pelo homem leva a progressivas e duradouras alterações na paisagem, que conduziram a uma ligação dessas comunidades ao território, criando um sentimento de pertença, refere o município em comunicado. A visita é de entrada livre e está aberta ao público de terça-feira a domingo, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Encerra aos feriados e entre os dias 15 e 31 de Agosto.