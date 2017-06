Visitas nocturnas ao Borboletário Tropical de Santa Margarida

O Borboletário Tropical do Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, vai comemorar o seu quarto aniversário com visitas nocturnas gratuitas nos dias 2 e 3 de Junho às 20h30. A visita terá uma duração de 1h15 e é adequada para toda a família.

Quem quiser participar tem que se inscrever pois o número de participantes é limitado. A inscrição pode ser feita através do endereço electrónico [email protected] ou do telefone 249 736 929.