Os signos da anomalia

Amar tantas pessoas durante muito tempo só confirma a nossa imensa e inexorável solidão. O nosso amor é forte, mas não pode nos salvar do que somos, nem do que seremos e assim será “até o apagar da velha chama”, como escreveu Tom Jobim. O amor e as canções estão ligados, assim como os rios e os grandes estuários, onde as águas murmurejam lentamente até a foz, mas agora não há mais tempo para ouvir os Long Plays e apreciar os grandes encartes desses discos fabulosos, o tempo é um deus desvairado, passageiro de sua própria imanência. Por fim, a Era da Canção, mesmo desaparecendo na curva da longa estrada, continuará a tresandar as suas pérolas sobre o cadafalso da existência e na solitude de cada descrente uma melodia inaudita inaugurará com precisão o momento da saudade. Não há porque se lamentar, nem entoar loas ao destino.

Certas profissões desapareceram, outras surgiram e algumas se misturaram tanto a outras que, praticamente, tornaram imperceptíveis as diferenças entre elas. Nada mais característico desta época que a profissão de influencer. O que é um influencer? Nada além de uma pessoa que sabe usar os recursos tecnológicos atuais, na maioria das vezes é só isso, em outras, menos corriqueiras, o sujeito consegue unir conteúdo e tecnologia. Portanto, se você quiser inventar, distorcer ou revirar qualquer coisa que existe ou não existe há muito espaço para isso, porque o mundo se transformou em algo assim: as demandas do mercado precisam ser mantidas a pleno, mesmo que elas não passem de nulidades.

A liberdade no mundo atual é abstrusa, mas uma coisa é certa e permanece igual; você vai precisar de muito dinheiro para desfrutá-la. Surgiram novas tendências da extrema-direita, que agora defendem liberdade para tudo, uma espécie de ‘é proibido proibir’, onde golpes de Estado também estão liberados. O deputado federal Kim Kataguiri condenou a Alemanha por criminalizar o partido nazista, depois se arrependeu, mas não porque tenha mudado de ideia, simplesmente porque repercutiu mal na comunidade judaica, muito embora os judeus, hoje em dia, tenham mudado o status de oprimidos para o de opressores.

Estes signos apontam cada vez mais anomalias nas estruturas do mundo e conceitos que eram irrefutáveis foram embaralhados com cartas marcadas. Em pouco tempo o que era claro ficou escuro e o que era sinistro passou a ser aceito como expressão de liberdade. Os deputados federais brasileiros, Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer, justamente os mais virulentos da extrema-direita brasileira, monetizaram canais no Instagram, a módicos R$ 7,99 por mês. Existem brechas na Legislação que permite este tipo de comportamento, mas isso está longe de ser justificável como postura. Político não é um produto, não é compatível ganhar dinheiro com uma posição cuja função precípua é estar, exclusivamente, a serviço da sociedade. O deputado federal Kataguiri sentiu o repúdio de setores que ele considera vital para continuar atuando na política profissional e só por isso voltou atrás em sua declaração anterior, mesmo que ela reflita o que ele realmente pensa.

Políticos com essa postura estão na Ordem do Dia e quando este modelo de fazer política se cristalizou um rombo se abriu na tradição política (:) que era demagógica, que era populista, que era corrupta, mas que tinha pruridos em defender valores da extrema-direita, agora, entretanto, isso acabou, não há mais limites e como nunca existiu nenhuma ética firmada sobre isso, apenas o costume, há um longo caminho pela frente para que essas anomalias sejam superadas. O conceito de liberdade defendido pela extrema-direita é totalmente incongruente, porque defende a liberdade dos nazistas, mas seus representantes formam grupos para atacar naturistas a pauladas na praia da Galheta, uma praia de nudismo em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. O que se poderia alegar nesse caso: que os agredidos estavam vestidos inadequadamente para o lugar?

A Esquerda não está conseguindo vencer esse velho discurso da extrema-direita -agora devidamente repaginado com novas tecnologias e articulado ao neopentecostalismo- talvez, nostalgicamente, deseje um debate com substância, mas não é este o caso, o jogo é criar confusão e lucrar com quem não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Não é à toa que boa parte dos motoristas de aplicativos não querem saber de garantir direitos, porque acham, em última instância, que se isso acontecer as empresas vão embora. Não pensam em outras possibilidades, como organizar uma cooperativa e criar o próprio aplicativo, a sua única reivindicação é o aumento da tarifa que, segundo eles, está desfasada há alguns anos. O neoliberalismo conseguiu corroer os conceitos de bem estar social com direitos e garantias para todos, tão caros a Esquerda e tão desejado em outra épocas pelos trabalhadores. A anomalia das coisas é um claro sinal de entropia no núcleo. As concessões à extrema-direita, como o não julgamento dos militares brasileiros envolvidos em crimes contra os direitos humanos e o artigo 142 da Constituição, que criou uma falsa ambiguidade, mas nem por isso menos utilizável pelos golpistas, são confirmações que, sob nenhuma hipótese, se deve levar flores à cova dos inimigos. Jamais!

Vinicius Todeschini 04-04-2024