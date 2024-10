Sebastião Melo ganha em Porto Alegre e fala em trabalhar para o futuro

O pior acidente climático no Rio Grande do Sul, e um dos maiores do Brasil, foram tema do discurso de Sebastião Melo, o prefeito de Porto Alegre, reeleito este domingo para um segundo mandato com mais de 62 % dos votos .

Sebastião Melo deu uma conferência de imprensa a seguir ao anúncio da vitória e confrontado com várias questões falou do seu trabalho e, mais importante que isso, falou do que tem para fazer nos próximos quatro anos. De todas as perguntas, a mais pertinente foi a da jornalista da Tv Record, que lhe perguntou o que é que a sua equipa não tinha feito nos últimos quatro anos e agora ia fazer. Melo não fugiu à pergunta e falou das políticas para a recolha do lixo que vão ter que mudar radicalmente, do mau estado da calçada que vai ser vista á luta, prometeu zerar a fila de crianças para os colégios, apostar a sério na defesa da cidade contra as enchentes, entre outros assuntos que afetam uma cidade do interior a braços com uma crise de abandono de população para o litoral.

Uma das razões para Sebastião Melo não ter sido penalizado nas urnas com a desgraça das cheias do Guaíba, foi o seu empenho em ajudar os desalojados e o seu trabalho destes quatro anos, segundo a análise da maioria dos media locais e regionais.