O Mercado contra-ataca

Parece um jogo de palavras, mas não é: ‘não é possível competir com o ‘Mercado’, porque é ele que tem o dinheiro e quem tem o dinheiro compra os homens, os exércitos e as nações. Quando se lê a história das pessoas que ousaram enfrentar o capitalismo de forma mais radical e suas tragédias pessoais, resultado de embates desiguais, se pode entender melhor como foi e continua sendo difícil, sequer empatar, quanto mais vencer um sistema que se baseia em apenas uma premissa: ‘capital atrai mais capital’, o trabalho de homens e mulheres serve apenas para alimentar este enorme tumor que está acabado com a vida na Terra. O novo aumento da taxa de juros aqui no Brasil aponta para isso e a indicação de Lula, Gabriel Galípolo, para novo presidente do Banco Central, já dá indícios que não foi uma boa escolha. A taxa Selic subiu para 12,25%, decisão tomada pelo Copom, órgão responsável e independente do governo eleito pelo povo, cujo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, é estrangulado política e economicamente em um torniquete infindável, todos os dias, pelos incansáveis neoliberais de plantão. As justificativas para o aumento da taxa de juros sempre vêm com explicações cifradas em um economês que exclui a vida humana da conta e a entrevista do presidente Campos Neto, aliado de Bolsonaro, ao lado do sucessor, Gabriel Galípolo, confirma o velho ditado; se quer conhecer alguém de verdade lhe dê poder.

A vida no planeta está enfrentando tempos difíceis e a geopolítica planetária atual e a curto prazo não nos dá nenhum alento para os próximos anos. Daqui a dois anos haverá eleições no Brasil e a perspectiva de uma eleição tumultuada e violenta é a única certeza. As hostes e legiões bolsonaristas virão com tudo e, provavelmente, capitaneadas pelo ex-capitão Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, responsável direto pelo morticínio e pelas violências praticadas, diariamente, pela polícia que comanda. São Paulo é o estado mais rico e mais corrupto do Brasil, o Rio de Janeiro é, simplesmente, um amador nesse quesito. Os paulistas pulverizam o dinheiro proveniente do crime em vários negócios lícitos e para isso contam com a prevaricação de policiais e juízes venais, ansiosos para participar do grande bolo de lucros do crime organizado, a instituição mais antiga do país, filha do colonialismo e neta da pirataria.

O Congresso rejeitou, veementemente, o corte das emendas parlamentares, aumentou o reajuste do Fundo Partidário, o “Fundão” (melhor dizendo, saco sem fundo) e autorizou gastos de estatais fora do planejado, criando mais dificuldades para o governo cumprir a meta fiscal do ano vindouro, meta que o Mercado tanto cobra do governo. Sobre isso, a jornalista da Globo News, Eliane Cantanhêde, uma neoliberal convicta, escreveu em sua conta no Twitter, atual X: “Senhores e senhoras parlamentares, isso é irresponsável, indecente, imoral”. O que o Congresso quer é a liberação das ‘Emendas Pix’ e do ‘Orçamento Secreto’, como foi no tempo de Bolsonaro. Os parlamentares não querem mais prestar contas do dinheiro público, este é o novo conceito de liberdade política da Direita e da Extrema-Direita no Brasil.

A prisão do general da reserva Braga Neto, general de 4 estrelas, está causando vertigens nas fileiras bolsonaristas e Jair Bolsonaro deve estar viajando em uma agonia que jamais previu em seus delírios de grandeza. Como um homem tão desqualificado conseguiu alcançar o cargo mais importante do país e fazer tantos estragos? Se não foi completo, como ele desejaria, muitas heranças malditas ficaram (:) o ‘Orçamento Secreto’ é um exemplo, no entanto, a maior contribuição de Bolsonaro para os males do Brasil foi servir de exemplo para as ratas del congreso fazerem o que estão fazendo e cooptar milhões de pessoas a projetarem os seus males e os do país no comunismo, algo que, de fato, nunca existiu por aqui. Seu legado certamente continuará existindo porque, assim como neofascistas e neonazistas não desapareceram completamente e reapareceram, pela lei do Eterno Retorno, assim também surgirão neobolsonaristas, frutos de uma espécie de abiogênese -que no século XIX cria que ratos poderiam surgir espontaneamente de camisas sujas. A pusilanimidade dessa criatura certamente fará com que os seus dias sejam mais tormentosos, mas como se alimenta do ódio e da intriga, não mudará, mesmo que isso lhe custe a coragem que nunca teve e a saúde que, visivelmente, não tem mais.

A maior dificuldade em governar o país, atualmente, é ter que enfrentar o fogo cruzado (:) dos mais ricos, dos especuladores que servem aos mais ricos e sonham em se incorporar a essa elite, da Grande Mídia que repete, indefectivelmente, o mantra do Mercado sobre o Controle Fiscal, de um Congresso sem nenhum patriotismo, do Copom a serviço das elites financeiras, de militares reacionários e golpistas, além de setores do agronegócio, que segundo a delação do tenente-coronel Cid, ajudante-de-ordem de Bolsonaro, deram dinheiro ao general Braga Neto para ele repassar aos KIS Pretos -unidade de elite do exército- que teria uma função importante no teatro do golpe que queriam impingir ao país. O general teria entregado o dinheiro em espécie dentro de uma caixa de vinho. A exposição desse grupo constrangeu tanto alguns militares que o exército montou um grupo de estudo para avaliar o que fazer com esta caterva. Como disse o nosso maestro soberano Tom Jobim: “O Brasil não é para principiantes”.

Vinicius Todeschini 20-12-2024