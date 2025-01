Abelardo Barbosa, o popular Chacrinha, marcou época na televisão brasileira com um programa onde o caos e a dissonância entre os figurantes, o público e os participantes, expressavam em uma grande metáfora cinética o caos da sociedade brasileira, reforçando o mito de um povo ignorante e servil, que só era capaz de se expressar com corpo, por isso o carnaval e o futebol terem se destacado tanto por aqui, assim como outras manifestações, como a capoeira, por exemplo. Chacrinha criou tudo aquilo no rádio, inclusive a própria sonoplastia para criar uma atmosfera de programa ao vivo. Foi um arcabouço do que iria realizar mais adiante na televisão. Ele também era um grande criador de bordões e o mais famoso, sem dúvida alguma, é: “Quem não se comunica se trumbica”. Pois bem, o governo Lula, desde o início, vem se dando muito mal nesse quesito, sem nenhuma condição de enfrentar o nível industrial de produção de fake news da oposição, por isso mudou a liderança da SECOM-Secretaria de Comunicação Social- sai Paulo Pimenta, um jornalista de formação, mas com DNA petista e entra Sidônio Palmeira, engenheiro de formação, mas publicitário e marqueteiro de longa data, inclusive da campanha vitoriosa de Lula à presidência. O fato gerou desconforto, tanto em Paulo Pimenta, quanto em Janja, a primeira-dama que não se contenta com nada menos do que governar junto com o presidente.

O PI(X) do problema não foi exatamente, apenas falta de comunicação, o governo errou feio e vai ter que se esforçar para criar um combate mais efetivo à sonegação sem este tipo de medida ou ficará a mercê de perder o Poder para a Extrema-Direita. O desgaste foi muito grande e leva a uma diminuição da confiança, que pode se tornar crônica se Lula não entender o que está acontecendo. A primeira-dama é um ponto de desgaste permanente do atual governo e da própria imagem do presidente, é necessário ela ficar mais afastada dos holofotes, porém, isso não será tarefa fácil para o presidente, foi visível o desconforto dela e de Paulo Pimenta na posse de Sidônio. Lula é o que nos separa da barbárie que a Extrema-Direita quer implantar no país, se sair vitoriosa em 2026, por isso a Portaria que visava ter mais controle sobre as manifestações financeiras do PIX caiu como uma bomba e deixou estragos que ainda precisam ser rescaldados. O governo desmentiu as fake news sobre a taxação do PIX, mas as pessoas que trabalham na informalidade e ganham mais de R$ 5 mil sem declarar Imposto de Renda e utilizam o PIX como ferramenta diária, ficaram muito assustadas. A maioria são ambulantes e muitos não utilizam mais dinheiro para as suas vendas. Nas praias do Rio de Janeiro isso é comum. A infeliz ideia dessa Portaria demonstrou claramente o quanto esse governo ainda não entendeu os novos tempos.

Os partidos de Esquerda demonstram muitas dificuldades em lidar com as redes sociais, já a Extrema-Direita se mostra virtuosa no uso das redes, uma das razões principais é a total falta de escrúpulos desse segmento. Os seus líderes usam a democracia apenas para chegar ao poder e tentar extingui-la, aliás, como sempre fizeram e aí não reside nenhuma novidade, a novidade é que a Esquerda tradicional não consegue vencer esta queda de braço, simplesmente não criou novas maneiras para isso e padece a cada dia -principalmente aqui no Brasil e, especificamente, no Congresso Nacional- derrotas e mais derrotas. Nem as coisas boas como a Reforma Tributária, por exemplo, o atual governo consegue capitalizar em dividendos de popularidade. Não conseguiu tornar popular, sequer, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O PT, partido do presidente Lula vive às voltas em debates internos que pouco eco tem na sociedade, mas que são preciosos para quadros importantes do partido, por isso, talvez, ninguém tem coragem de criticar à primeira-dama, que fornece munição quase diária para a Oposição, sempre atenta em se municiar e atacar o governo. Criticar a atuação de Janja seria, certamente, conceituado como misoginia pelos quadros roboticamente corretos do governo, que parecem não entender o que realmente está em jogo, o que os EUA está prestes a viver com a volta de Trump.

A tradição golpista brasileira e da América Latina se disseminou e hoje em qualquer lugar é possível que isso aconteça, afinal não há mais fronteiras para isso. Trump toma posse na próxima segunda-feira e os seus planos não contemplam os princípios democráticos, muito menos qualquer preocupação social. Ele estaria bem enrolado com a Justiça se não tivesse sido eleito, mas foi e isso o torna inatingível pelos próximos 4 anos e com poder militar suficiente para destruir várias vezes o planeta. Uma sociedade que elegeu o consumismo como estilo de vida e os EUA como modelo, de uma certa forma, escolheu também o seu destino e com isso sepultou o sonho, a utopia de uma vida boa para todos no planeta. Os trabalhadores estão divididos, muitos se aproximaram dos patrões para lutar pelas migalhas que sobram das suas mesas fartas. ‘O pobre de Direita’ é o novo formato, mas não é só isso, ‘o jovem de Direita’ também é uma realidade e jovens já foram quase sinônimos de idealismo. Empreendedores de coisa nenhuma que se matam de trabalhar apenas para fazer circular o dinheiro, como um exército de Sísifos que todos os dias carregam pedras montanha acima, apenas para vê-las rolarem para baixo novamente.

Vinicius Todeschini 17-01-2025