O Negócio da China

A China atinge novamente o império norte-americano sem disparar um míssil sequer. Uma empresa desse país, considerada pequena se comparada às grandes empresas fabricantes de chips como a NVIDIA, por exemplo, todas norte-americanas, superou todas elas ao criar um produto de mais qualidade por uma fração do valor cobrado pelas gigantes do setor. Isso, além de atingir o orgulho nacional norte-americano, atinge diretamente o arrogante e perigoso presidente Trump e sua xenofobia delirante. Em um dia a NVIDIA perdeu UR$ 600 bilhões. Não é pouca coisa, mesmo nesse tipo de mercado onde os valores são voláteis e os interesses já estão determinados. Através da velha técnica de mecânica reversa, aplicada pelo Japão e pela Coréia do Sul com muito sucesso, os chineses estão se superando a cada ano e fabricando tecnologias mais modernas, mais baratas e mais acessíveis, consequentemente, e assim abarcando o mercado mundial em várias frentes, superando gradualmente a concorrência em qualidade e quantidade. A China começou com quantidade e pouca qualidade, como os seus antecessores, mas agora está igualando os dois vértices e mudando definitivamente o jogo a seu favor.

Enquanto isso no Brasil, a “Grande Mídia”, atrelada aos interesses financeiros especulativos, não para de acossar o governo com matérias diárias e pesquisas encomendadas, apenas para minar a candidatura de Lula em 2026. Todas as apostas são em um candidato de Extrema-Direita (:) que seja palatável e educado, como Bolsonaro nunca foi, mas que seja neoliberal de carteirinha, como Bolsonaro foi, que faça uma política de segurança aos moldes do ditador de El Salvador, Nayib Bukele, e atrele os aparelhos de segurança do Estado aos seus interesses, como Bolsonaro tentou e, além de tudo isso, seja culto, porém, esperto ao mesmo tempo. Bolsonaro é esperto, mas também é um sujeito tosco e atende, tão somente, aos seus interesses e os da sua famíglia. Um dos candidatos que tem o perfil mais próximo disso é o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é médico de formação, e é aclamado pela “Grande Mídia” como o mais eficiente em Segurança Pública no país. Todo esse projeto é movido pelo ódio implacável das elites brasileiras a uma Esquerda que ofereça condições estruturais ao povo para que evolua e se torne capaz de refletir de forma livre para não ser manipulado tão facilmente. Jamais perdoaram Getúlio, Jango e Brizola por isso, por que perdoariam Lula?

O ex-vice-presidente do BRICS, Paulo Batista Nogueira Jr, acredita que a China já é a primeira economia do mundo, o que reforça a razão principal para Trump e os interesses que ele representa ficarem tão ressentidos com os chineses, mas todos os impérios declinam e na atualidade o tempo de duração de qualquer coisa, inclusive o dos impérios, é bem menor. Angela Merkel, que foi a primeira-ministra da Alemanha de 2005 a 2021, tinha o objetivo de renunciar se Hillary Clinton tivesse ganho as eleições em 2016, mas Hillary perdeu e isso a fez ficar no cargo, porque percebeu a ameaça que isso representava. Sobre o atual presidente dos EUA, Merkel o via assim: “Temos visto o pensamento voltado para as esferas nacionais de influência se ampliar e, com isso, os princípios do direito internacional e dos direitos humanos serem negligenciados”, mesmo sem se referir diretamente a ele, ninguém tem dúvidas a quem se dirigia. Ao se referir aos conhecimentos de Trump, depois dos vários encontros que teve com ele, disparou o seguinte eufemismo; “o presidente americano dispõe de um saber altamente condensado”. Ela também tem razão quando disse que as lições aprendidas com a II Guerra Mundial já não causam efeitos nas gerações atuais, como deveriam, mas o passado está cheio desses exemplos, lições duramente aprendidas e com perdas incalculáveis de vidas humanas são obliteradas, algumas gerações depois, para que o ciclo interminável de guerra e paz continue.

A truculência da Extrema-Direita sempre se caracterizou por criar projeções em cima de minorias, atraindo para elas culpas que nunca tiveram sobre os reais problemas de cada país e desviando dos governantes a atenção. É uma forma de manter a opinião pública ocupada e cooptar mentes incapazes de reflexões mais profundas e menos preguiçosas. A eleição presidencial brasileira em 2026 certamente será um divisor de águas e poderá levar o Brasil, se os extremistas de Direita ganharem, a uma situação social ainda pior do que a que vivemos. Os 4 anos de Bolsonaro deixaram marcas que ainda estão fortes e presentes, a maior delas foi a eleição do pior Congresso desde a redemocratização do país. Bolsonaro entregou ao ‘Congreso do Atraso’ o Orçamento Secreto, onde as emendas PIX fizeram a farra dos corruptos, que são a maioria dos que atuam naquela Casa. Apesar dos esforços do ministro Flávio Dino, que colocou um basta provisório nesse desvario, o governo federal padece nas mãos dos congressistas e, além disso, tem que suportar ataques de componentes da base do próprio governo, como o de Gilberto Kassab -presidente do PSD, partido da base aliada. Ele atacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responsável pela Reforma Tributária, o chamando de fraco, além de afirmar que Lula não se reelegeria se as eleições fossem por agora. Quem precisa de inimigos com aliados assim?

Vinicius Todeschini 28-01-2025