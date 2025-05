A decadência de Porto Alegre

Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil e culturas e costumes por aqui são bem diferentes do resto do país. A cidade foi formada, oficialmente, a partir da chegada de famílias proveniente dos Açores, arquipélago português. Cerca de 60 famílias foram dirigidas para cá, atravessando o oceano Atlântico para se estabelecer na atual capital do estado. Muito antes disso a região era habitada por outros povos: guaranis, charruas, minuanos e tapes caminharam nestas terras. Pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, o Rio Grande do Sul pertencia a Espanha, mas como havia pouco interesse dos “donos” e nenhuma fiscalização efetiva, desbravadores, principalmente, portugueses, avançaram por essa terras. Os 300 açorianos chegaram por aqui em janeiro de 1752.

O naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire deixou escritos que fazem uma viva descrição do que era a cidade em 1820, quando passou por aqui. Em alguns trechos dos seus relatos se pode ler descrições que nos remetem àquela época: ‘o aspecto agradável do clima (não deveria ser verão quando ele chegou, que são tórridos e úmidos por aqui), o intenso movimento da urbe com seu variado comércio, os belos sobrados, a pouca população de negros, a pobreza dos edifícios públicos, a sujeira das ruas que lhe causou ojeriza (isso infelizmente não mudou muito), um sistema judiciário ineficaz e a confusão administrativa e social em função das arbitrariedades cometidas por autoridades contra a população civil, através dos abusos de poder e do usos da violência (nesse quesito só a forma de cometimentos mudou)’.

A muy valorosa cidade Porto Alegre (“Muy Leal e Valerosa”, título outorgado à cidade por Dom Pedro II (pela resistência da cidade a três cercos dos farrapos), já foi reconhecida pelo nível de educação, cultura e politização do seu povo, mas hoje, infelizmente, isso se perdeu. O que realmente predomina, hoje em dia, é um alto nível de hostilidade entre as pessoas, onde o etarismo, que se acentua cada vez mais no país, se destaca. O etarismo ou idadismo é estrutural, assim como o racismo e apareceu com mais força nos últimos 40 anos, fruto da combinação do envelhecimento da população e da educação extremamente permissiva dada aos jovens. As inúmeras casas de repouso surgidas nas últimas décadas são indicativos dos que os velhos representam para a sociedade brasileira e, a sua sabedoria e conhecimento, parecem não ter nenhum valor para os nativos digitais e, mesmo que sejam analógicos como os mais velhos, não se reconhecem assim. Não existe até agora nenhuma providência dos poderes constituídos sobre isso, além de descontos, lugares especiais nas filas e o título de “melhor idade”, o que só reforça o estigma.