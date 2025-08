Unha e Carne

Trump e Epstein, Epstein e Trump, metades da mesma laranja podre que não cessa de produzir miasmas nos corredores do Poder norte-americano. A Casa Branca, com a sua fachada imaculada, lembra aquela passagem bíblica, quando Jesus comparou os fariseus e os escribas aos sepulcros caiados (Evangelho de Mateus - 23:27-28)... “Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia”. Jeffrey Edward Epstein viveu uma vida ascendente, rápida e glamorosa, e uma decadência vertiginosa, que acabou em uma cela, em 10 de agosto de 2019, quando o encontraram desmaiado e após tentativas de massagens cardíacas, pelos guardas da prisão, ele foi declarado morto às 6:39 da manhã. O médico legista de Nova Iorque concluiu que se tratou de um suicídio por enforcamento, mas os advogados de Epstein não aceitaram essa conclusão e abriram uma investigação. O patologista forense, Michael Baden, foi contratado pelo irmão de Epstein para supervisionar a autópsia e a conclusão foi o de um estrangulamento homicida, o que é uma possibilidade consistente, haja vista a soma de fatos que cercam a noite da morte do magnata criminoso, como por exemplo; o mau funcionamento das duas câmaras em frente a sua cela, além de uma série de violações em procedimentos padronizados da prisão. Teorias da conspiração brotam das pedras em casos assim, porque envolvem figuras poderosas, mas o enorme interesse atual é por causa do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em sua ilha no Caribe e em suas mansões na cidade de Nova York, na Flórida e no Novo México, Epstein costumava promover grandes encontros, regados a comidas e bebidas de primeira qualidade, mas a atração principal dessas festas, onde se reuniam velhos predadores, eram meninas recrutadas por sua companheira, Gislaine Maxwell, filha do magnata da mídia britânico, Robert Maxwell, que foi sentenciada a 20 anos de prisão por recrutar menores de idade entre 1994 e 2004 para serem exploradas por Epstein e Cia. Ela abordava as jovens através de manobras elaboradas, explorando principalmente os sonhos de fama e fortuna dessas jovens de classe média baixa, que as tornavam presas fáceis das armadilhas armadas por Ghislaine. O escritor Barry Levine (autor do livro "The Spider: Inside the Criminal Web of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell") listou 9 perguntas que até agora não foram respondidas e que poderiam lançar luz sobre este caso, um dos mais intricados da atualidade, pois envolve figuras como Trump, Bill Clinton e o príncipe Andrew, irmão de Charles, rei da Inglaterra, por exemplo. O príncipe Andrew perdeu a maioria de seus títulos reais como consequência da sua associação com Jeffrey Epstein e fez um acordo em uma ação civil com Virginia Giuffre, uma das principais acusadoras de Epstein, onde ela menciona o nome de mais de 150 pessoas envolvidas, por uma quantia não revelada até agora.

Donald Trump, ‘the personal killer of Democracy’, continua mais atuante do que nunca e agora que anunciou os produtos do Brasil, realmente taxados em 50%, se pode constatar que ele é realmente um jogador que utiliza o blefe como arma principal na mesa de negociações, porque os produtos que afetariam a sua economia ficaram de fora da famigerada lista. São 694 produtos que foram poupados da taxação esdrúxula que promove o atual mandatário norte-americano, o pior dos piores presidentes dos EUA de todos os tempos. Minerais, produtos energéticos, metais básicos, fertilizantes, papel e celulose, somados a alguns produtos químicos e bens para aviação civil estão fora da taxação, confirmando que Donald Trump não é louco, como se costuma falar, muito embora adote comportamentos que cimentam esta ideia, se trata de um gambler que aplica a gambler's fallacy all the time. Talvez os criadores de South Park, Matt Stone e Trey Parker, tenham razão e ele esteja apenas tentando compensar seu pênis minúsculo indo para cama com Satanás, como mostraram no episódio de estreia da 27ª temporada da série de animação. O fato é que o mundo está padecendo sob o seu jugo, imperial e imprevisível...

A Extrema-Direita vive para destruir tudo que se oponha aos seus planos e aqui no Brasil e nos EUA, a famiglia Bolsonaro, confirma a cada ação os seus reais propósitos, conspirando contra o seu próprio país na tentativa de salvar a própria pele. A ação de Donald Trump e Marcos Rubio ao enquadrar o ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky é uma tentativa real de intimidação a um país soberano e uma ação imperialista de primeira ordem. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes "assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras”. Marco Rubio, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, nessa mesma linha, disse que o ministro Moraes cometeu graves violações dos direitos humanos e que foram feitas detenções arbitrárias e violações da liberdade de expressão". Diz que o ministro mantém uma campanha opressiva de censura que violam os direitos humanos e processos politizados — inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O mundo assiste em tempo real um espécie de reality show promovido pelo país que ainda é a maior potência mundial militar e teme perder esta supremacia a qualquer momento, como um pistoleiro que, em seus estertores, escolhesse morrer atirando, mesmo que as suas balas já não atinjam os alvos e sua munição esteja acabando.

Vinicius Todeschini 31-07-2025