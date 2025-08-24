O inebriante perfume do Poder

Quem diria que o Brasil pudesse, alguns anos depois de iniciado o processo de redemocratização no país, dar lições “a maior democracia do mundo”. Os norte-americanos, já existem muitos que pensam assim, invejam o nosso sistema eleitoral que é centralizado, rápido, eficaz e protegido contra fraudes. Nos EUA o sistema é confuso e funciona de uma forma que facilita a corrupção, pois a eleição do presidente está nas mãos de poucas pessoas, os delegados eleitos de cada estado. Muitos ainda não compreendem como um candidato pode perder a eleição tendo mais votos que o vitorioso, mas por lá é assim. A partir do momento em que nos debruçamos sobre o sistema eleitoral norte-americano começamos a compreender muita coisa sobre o que é, realmente, uma democracia, porque nos EUA o que existe é uma plutocracia, onde o dinheiro dos poderosos dita as regras, the winner takes it all.

Donald Trump se beneficiou desse sistema cheio de falhas para se eleger mais uma vez presidente e, agora, o mundo enfrenta uma escalada de abuso e esgarçamento das leis de um governo que tem a clara intenção de estabelecer domínio. Declarações de emergências nacionais onde elas não existem, só para atacar imigrantes, perseguições às grandes universidades, aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que jamais foi uma ameaça à segurança nacional dos EUA e o uso de tropas federais onde não há nenhuma necessidade delas, como aconteceu na mobilização da Guarda Nacional para expulsar moradores de ruas da cidade de Washington, cujos índices de criminalidade são baixos, mas governada por uma prefeita afrodescendente, Muriel Elizabeth Bowser, do Partido Democrata. Outras cidades governadas por democratas também serão alvo de Trump e seu establishment. É um governo de forma e conteúdo fascista que distorce os fatos para justificar intervenções indevidas, mas a resistência aos seus desmandos não para de crescer nos EUA e em todos os países do mundo.

O professor de Harvard, Steven Levitsky, afirmou: “A Suprema Corte Brasileira fez o certo ao defender a democracia agressivamente”, e comparou a ação brasileira à omissão do Congresso e do Judiciário do seu país, que abdicou das suas responsabilidades diante da invasão do Capitólio. “Como cidadão americano, eu sinto vergonha dessa situação”, disse ele, ao ver o Brasil ser punido por estar fazendo o que os norte-americanos deveriam ter feito. Trump deveria estar enfrentando um processo judicial, igual ao que Bolsonaro enfrenta no Brasil, no rigor da lei e com amplo direito a defesa, no entanto, nos EUA, Donald Trump se elegeu mais uma vez e agora persegue a todos aqueles que se opõe a ele. O pesquisador alerta que esses líderes populistas têm como forma de atuação a imposição sobre instituições democráticas, como o Congresso e o Judiciário. “Isso pode levar a crises e a quebra das democracias” e completa a sua reflexão dizendo: “A democracia só vai estar segura quando os políticos convencionais, esquerda, centro e direita, trabalharem ativamente para manter extremistas do lado de fora”.

Aqui no Brasil o curso do julgamento do ‘Núcleo Duro do Golpe’ está em curso e em breve Bolsonaro terá que colher a sua semeadura. Por conta de um sistema de castas, ainda vigente no país, Bolsonaro foi aposentado do exército como capitão, pela mesma distorção que determina que um juiz, depois de cometer crimes e ser condenado, seja aposentado precocemente com todos os direitos pecuniários preservados. Isso mancha a reputação das instituições brasileiras, porque premia o criminoso, apenas por ele pertencer a uma instituição poderosa, seja o Judiciário, ou as Forças Armadas... Por conta disso ele seguiu e construiu uma carreira na política até chegar à presidência e tentar dar um golpe que falhou miseravelmente, graças a resistência de uma sociedade que, apesar dos pesares, não aceita mais isso. Os brasileiros e brasileiras (como dizia o ex-presidente da Arena e do Brasil, José Sarney) não estão aceitando mais candidatos a ditadores, como aconteceu no passado, parece que essa vaga expirou depois de 21 anos de uma ditadura impetrada pelos militares que, aliás, nunca foram julgados pelos seus crimes.

Silas Malafaia, o pastor que vocifera ameaças contra a institucionalidade da democracia brasileira e manipula, como um titereiro, mentes sem capacidade de reflexão de evangélicos, mas também de figuras empoderadas por um segmento significativo da população, como Bolsonaro, também começa a ser investigado. Ele foi interpelado pela Polícia Federal em sua chegada ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e teve o seu passaporte apreendido, além da proibição de se comunicar com ‘o seu varão’ (ele se refere assim a Bolsonaro). O ministro ‘terrivelmente evangélico’, André Mendonça, do STF, apaniguado de Malafaia, se mobilizou para defender o fariseu, pressionando seus colegas e ligando para Hugo Motta, presidente da Câmara, mas o seu argumento é muito fraco, assim como o do lobo que acusa a ovelha de turvar a sua água quando está bebendo em um rio, mesmo que a ovelha esteja posicionada depois dele. É o mesmo argumento dos países poderosamente bélicos para invadir outros países, inventar ameaças. O Brasil tem muito que aprender em termos de democracia, mas já começa também a dar lições ao mundo e a criar um renascimento da autoestima nacional, ou como diria o saudoso compositor Gonzaguinha: “Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro/E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro”.

Vinicius Todeschini 22-08-2025