As eleições no Chile deram a vitória a José Antonio Kast, 58,16% contra 41,84% da candidata apoiada pelo governo A vitória de um candidato de Extrema-Direita no país onde houve uma das mais cruéis ditaduras do continente expressa muito mais que uma preocupação, confirma que é o Eleitorado Flutuante, que ora pende para a Esquerda, ora para a Direita, o fiel da balança. O pai do presidente eleito, Michael Kast, emigrou para o Chile logo após a II Guerra Mundial e o seu passado está recheado de controvérsias. O filho afirma que o seu pai só entrou no exército nazista para evitar perseguições e retaliações, no entanto, investigações jornalísticas confirmaram que Michael Kast entrou no partido nazista aos 18 anos de idade, documento fornecido pelos Arquivos Federais da Alemanha. Kast, o presidente eleito, é um ultraconservador católico e, coerente com esta cartilha, tem nove filhos com a advogada Maria Pía Adriasola. As posições de Kast assombram quem sabe o que foi o regime de Pinochet, mas ele, não só defende o regime, como afirmou que votaria em Augusto Pinochet, caso ele tivesse vivo e concorrendo em uma eleição. O seu irmão mais velho chegou à presidência do Banco Central durante o regime ditatorial que matou, torturou e perseguiu mais de 40.280 pessoas oficialmente, mas há estimativas de que foram mais de cem mil. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi certeiro e deixou o alerta: "Ventos da morte estão chegando”. A espécie humana parece condenada a repetir os mesmos erros.

O filósofo italiano, Norberto Bobbio, alertava a todos sobre os fascistas: “Todo fascista é um criminoso, um sociopata que persegue uma carreira política. No Poder, não vacila em torturar, violar, roubar seus pertences, sua liberdade, seus direitos”; E disse mais; O fascista fala todo o tempo de corrupção. Fez assim na Itália em 1922, na Alemanha, em 1933 e no Brasil em 1964. Acusa, insulta, agride como se fosse puro e honesto”. Os fascista são exímios em usar a democracia para chegar ao Poder e depois desconstruí-la de dentro para fora como, Viktor Orbán, está fazendo na Hungria. O apoio popular de boa parte da população pobre a líderes como: Bukele em El Salvador, Milei na Argentina e agora Kast no Chile, confirma o quanto as memórias são facilmente manipuladas para parecerem outra coisa e não o que realmente são. A ex-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse muitas vezes como este fenômeno a assustava, porque percebia o seu crescimento em todo o planeta. A resistência a isso ainda é insuficiente para deter a marcha ascendente do neofascismo em todo o mundo, mas é preciso, mais que nunca, resistir.

No capitalismo atual, sob a égide do ultraneoliberalismo, os custos e riscos são socializados, enquanto o lucro é totalmente privado, como disse Noam Chomsky e com plena razão, basta ver a crise de 2008, nos EUA, o maior símbolo desse sistema perverso e predatório, onde o sistema financeiro só não colapsou porque o Estado interveio e o salvou. No Brasil, enquanto isso, o “Congresso do Atraso”, segue incansável em sua trama de tentar salvar os golpistas, principalmente os do Núcleo Duro, da trama malfadada. O PL-Projeto de Lei da Dosimetria que reduz as penas dos golpistas, que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, também foi aprovado no Senado, por 48 votos contra 25. Mesmo com tantas manifestações pelo país inteiro contra qualquer projeto de Anistia, os congressistas brasileiros optaram por contrariar a maioria do povo e bancaram o PL que, na prática, é uma Anistia de calça curta. É interessante observar o quanto este projeto escancara a hipocrisia da maioria dos congressistas, porque ele afeta não só os casos relacionados à tentativa de golpe, mas também condenados por crimes comuns. A bancada da Extrema-Direita, que defende penas mais duras e critica o Judiciário quando cumpre a Lei, inventou uma nova Lei que cria um afrouxamento substancial em relação ao atual sistema, diminuindo a progressão da pena para 25%, na legislação atual é de 40%. Parece que as manifestações de ruas já não assustam mais os políticos atuais, que agora só se preocupam com as redes sociais.

O projeto da Extrema-Direita, muito embora desgastado, já está pronto para ser colocado na rua em 2026 e visa, principalmente, atacar o governo na questão da Segurança Pública. A renovação do Congresso e as eleições para presidente e governadores terão disputas acirradas, mas a IA será uma das ferramentas mais usadas para confundir o Eleitorado Flutuante e tentar reverter a tendência, amplamente favorável ao presidente Lula. Os projetos apresentados e aprovados pelo Congresso, onde a maioria é conservadora e reacionária, depõe contra os neofascistas, no entanto, a habilidade em distorcer e inverter os fatos que desabonam os políticos, defensores do indefensável e dos interesses de quem os financia, estará a pleno. Enfrentar o neofascismo é como entrar em um filme do velho oeste de Sergio Leone, o grande diretor italiano que inovou o segmento, onde o cavaleiro solitário entra em uma cidade que foi tomada por malfeitores e para salvá-la é preciso derrotar, um a um, todos os facínoras. Sóstenes Cavalcanti é um exemplo disso, o líder do PL (Partido Liberal) teve R$ 430 mil apreendidos em um flat em Brasília, ele havia declarado ter menos de R$ 5 mil em bens. Já se sabe que os seus assessores movimentaram quase 30 milhões, entre maio de 2018 e dezembro de 2024. Como se percebe a rapinagem é uma prática nesse segmento e o Orçamento Secreto, criado por Arthur Lira e Bolsonaro, sua excrescência.

Vinicius Todeschini 18-12-2025