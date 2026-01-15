Frontihospício

Os neurologistas e psiquiatras acreditam que existe um desordem disfuncional com perdas significativas, possivelmente uma degeneração do tecido neuronal do lóbulo frontotemporal de Donald Trump, nada mais ocasional que isso. Trump, acreditam alguns psicanalistas, é portador de um tipo de narcisismo batizado de narcisismo maligno, o mesmo tipo de patologia que Adolf Hitler também era acometido, justamente o homem que levou o seu país à uma guerra mundial que devastou a Europa. Na Alemanha, quando Hitler estava no auge, mais de 80% da população o apoiava e estava orgulhosa dos feitos alemães comandados pelo Führer, o que coloca esta questão em um patamar de difícil definição, por que Hitler não estava sozinho em sua insanidade, assim como Trump, que tem amplo apoio em setores da sociedade norte-americana, não está.

O show de horrores comandado por Trump, evidentemente, se assemelha muito ao de Hitler, A utilização da ICE – Immigration and Custons Enforcemente’s, remete diretamente à SS - Schutzstaffel, comandada por, Heinrich Himmler (um imitador de Hitler, inclusive no bigodinho), mas as semelhanças não param por aí, o modus operandi também segue a mesma cartilha. Com o atual governo dos EUA, o mundo não está conseguindo tempo nem para respirar, dado à dinâmica de Halloween imposta pelo atual governo norte-americano, que está retomando o imperialismo em padrões mais altos, inclusive, aos que existiam no auge da Guerra Fria. A ambição parece ser manter o mundo à mercê de um interminável show de horrores que tangencia o abismo de um III Guerra Mundial, esta sim devastadora, porque com o arsenal à disposição de alguns países, o desfecho poderá ser, simplesmente, o fim da aventura humana na Terra.

A ideia de que existe algum objetivo nobre em sociopatas como Trump, Hitler, Milei, Orbán, Bolsonaro, Bukele e outros é pura ficção, uma espécie de romantismo degenerado que mantém pessoas abaixo da linha da mediocridade em termos de reflexão e leva o mundo, de quando em quando, a se enamorar do desastre eminentemente garboso e definitivo. A miséria, a degradação e a desgraça dos semelhantes, no entanto, não causa espécie nestas pessoas, que estão alinhadas ao neofascismo e ao ultraneoliberalismo. O Brasil enfrentará um bombardeio de fake news em breve, quando o presidente Lula e seus apoiadores enfrentarão a pior Extrema-Direita que já apareceu no país, porque sequer se importa com qualquer resquício de nacionalismo, o seu único mote é o poder pelo poder, portanto, para eles, ser governado pelos EUA seria uma honra, o que já demonstraram ao bater continência à bandeira dos norte-americanos (Bolsonaro) e a desfraldar essa mesma bandeira em tamanho gigante nas manifestações, além, é claro de comemorar os tarifaços e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. O fato que torna o mundo um lugar instável e sempre perigoso é que existem milhões de sociopatas anônimos e sem poder, mas sempre esperando, como agora, um sociopata chegar ao Poder para apoiá-lo completamente.

O assassinato de Renee Nicole Good por um agente da ICE reproduz um comportamento abusivo das forças repressivas norte-americanas, a novidade nessa tragédia é o fato dela ser branca e não pertencer àquelas comunidades tão perseguidas, como são os hispânicos e os afrodescendentes. Ela havia se mudado há pouco para a cidade de Mineápolis e foi atingida de forma brutal e covarde pelo agente da ICE, Jonathan Ross. Antes mesmo de tentar desviar o carro, ela tentou acalmar o agente: “está tudo bem cara”, mas foi em vão. Ela morreu sem mesmo acreditar que ele pudesse fazer tamanha barbaridade, mas o fato é que ele atirou a queima-roupa três tiros e não há nada que possa justificar isso, mas Donald Trump, como não podia deixar de ser, saiu em defesa do agente, afirmando que ela agiu de forma violenta e deliberada contra o agente e que ele teria agido em legítima defesa, como se percebe, esta declaração confirma o alto grau de vilania que move o atual presidente dos EUA.

Mark Ruffalo declarou ao sair da noite de premiação do Globo de Ouro, com um boton na lapela com a foto de Renee. “Isso é por Renee Nicole Good, que foi assassinada. Temos um vice-presidente (J.D. Vance) que está mentindo sobre o que está acontecendo. Estamos no meio de uma guerra com a Venezuela, que invadimos ilegalmente”. Ele segue com as suas críticas diretas e contundentes ao presidente Trump; “Ele está dizendo ao mundo que o direito internacional não importa para ele. A única coisa que importa é a sua própria moralidade, mas o cara é um criminoso condenado, um estuprador condenado. Ele é um pedófilo. Ele é o pior ser humano do mundo. Se estamos confiando a moralidade desse sujeito para o país mais poderoso do mundo, então estamos em sérios apuros”. E por fim acrescentou que o boton foi dedicado “às pessoas nos Estados Unidos que hoje estão aterrorizadas e com medo. Eu sei que sou uma delas. Eu amo este país. E o que estou vendo acontecer aqui não é a América”. E eu acrescentaria: que Deus salve a América de Donald Trump e seus asseclas, e o mundo também!

Vinicius Todeschini 12-01-2026.